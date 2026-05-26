- 26.05.2026, 08:04:04
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Jura Soyfer in Sprachen der Welt
Der Jammer der Privilegierten und die Realität für Künste, Wissenschaft, Forschung
Seit 12. Februar 2026 wurden in insgesamt 16 Videos Übersetzungen von Jura Soyfer Texten in über 50 Sprachen der Welt vorgestellt. Übersetzungen, die Teil der kulturellen Leistungen im Kampf gegen Faschismus, Nationalsozialimus und Krieg waren, Teil des Aufbruchs nach 1945, Teil des Aufbruchs in den 1970er Jahren (neue soziale Bewegungen, antifaschistische Bewegungen, Friedensbewegung), Teil des Aufbruchs nach 1989 (darunter die Ausstellung Jura Soyfer und Theater, die in über 35 Ländern zu sehen war, vom seinerzeitigen Bundeskanzler Vranitzky eröffnet, gefördert vom seinerzeitigen Wissenschaftsminister Busek, der Stadträtin Pasterk), Teil der Neugestaltung der Welt in diesen Jahren (G20 Gipfel, Pact for the Future). Tausende haben - meist ohne Honorare - in Schulen, Theatern, an Universitäten, Kultureinrichtungen etc. mitgewirkt. Dem steht der Jammer einiger Privilegierter an Universitäten und der Akademie gegenüber, die Milliarden wollen, aber sich dem Pluralismus, den Möglichkeiten der neuen Technologien verweigern, dafür am Marketing für die Tech Bros mitwirken, Zusatzeinkommen über wirtschaftliche Projekte beziehen im Kontext einer Masse an Unterbezahlten, die unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen durchaus auch Innovatives leisten. Wo bleiben die Vorschläge dieser Privilegierten | Rektoren für die Offensivmaßnahmen der Regierung? Rektoren drohen vielmehr mit Streichungen, Knock Out Prüfungen, sozialen Ausgrenzungen. In diesem Konflikt werden große Worte von Bürgermeister Ludwig im Kontext von Fake Zahlen eingebracht, der nicht bereit ist, Leistungen der Jura Soyfer Gesellschaft zu bezahlen, Wissen ausgrenzt (darunter: Digitalität, Quantentechnologie). Im Herbst 2026 stehen Entscheidungen an. Dazu werden im INST Hyper Book Wissenssynergien von über 45.000 WissenschafterInnen, KünstlerInnen aus rund 180 Ländern zur Verfügung stehen. Darunter Erkenntnisse, Vorschläge zu Offensivmaßnahmen, Open Science in Europa, einer Neuen UNO. Zusätzlich wurden Vorschläge für Dienstleistungen für die Republik gemacht.
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Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
Telefon: +436765364912
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