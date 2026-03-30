  • 30.03.2026, 08:02:02
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  • OTS0006

Open Science

Zu Milliardenforderungen und heutigen Organisationsformen von Wissenschaft und Forschung

Wien (OTS) - 

Milliarden werden von den Universitäten, der Akademie in Österreich gefordert. Aber: Sind die Organisationsformen nach Traditionen des 19. Jahrhunderts noch zeitgemäß? Es gibt alternative Formen, die freilich durch ein Monopol trickreich ausgegrenzt werden. Vom INST werden alternative Vorschläge schon seit einem Vierteljahrhundert vorgebracht. Beispiel: INST: Kulturwissenschaft - transdisziplinär, transnational, online. (In Wien gefördert: Traditionen des 19. Jahrhunderts.) Alternativ zum Beispiel die Entscheidungsfindung im Rahmen der EU zum Quantum Act, die auch für die INST Weltkonferenz berücksichtigt werden. Völlig neu die Organisationsform der INST Weltkonferenz 2026. Einbeziehung von Zehntausenden: Sammlungen und Auswertungen bereits in einem Prolog. Der Auftakt ein Schwerpunkt zum Umgang mit Sprachen. Weitere Schwerpunkte im Kontext regionaler und globaler (sprachlicher) Vorstellungsbildung: Weltprojekt der Berge, Weltprojekt Jura Soyfer. Auswertung jahrzehntelanger Erfahrungen, Vorschläge zu einer Neuorganisation im Kontext des EU Programms Open Science: Open Science, Open Access.

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Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
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E-Mail: [email protected]
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