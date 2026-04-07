  • 07.04.2026, 08:09:32
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Wording, Realitäten und Wissenschaftsstrukturen

Zur Vorbereitung und Durchführung der INST Weltkonferenz 2026

Wien (OTS) - 

Medial am präsentesten ist derzeit Donald Trump mit Wording (Wortmüll statt Problemlösungen). Wording beeinträchtigt aber auch die Regierungsarbeit in Österreich, die Politik der EU. Problemfelder in diesem Zusammenhang sind Strukturen von Wissenschaft und Forschung aus dem 19. Jahrhundert (z.B. Ausrichtungen von Fächern, Strukturen), staatliches Marketing für die Tech Bros, Berichterstattung der Staats- und Inseratenmedien. Mit OTS Aussendungen am 13.4. (Organisation von Synergien unter Nutzung neuer Technologien) und 20.4. (Vorschläge zu Problemlösungen mit strategischer Bedeutung für Gesellschaften) soll die INST Weltkonferenz begleitet werden. Der Prolog dauert bis zum 13.4.2026. Vom 14.-17.4.2026 finden Beratungen statt. Ab dem 18.4.2026 erfolgen die Dokumentation und die Umsetzung der Erkenntnisse. Wissen von gut 45.000 WissenschafterInnen, KünstlerInnen wird in die Wissensynergie eingeflossen sein. Die Vorschläge werden an die Regierung in Österreich, die EU, die UNO, diverse internationale Organisationen ergehen. Im Zentrum stehen die gesellschaftlichen Bedeutungen von Sprachen, Literaturen, Künste, Wissenschaft, Forschung.

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Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
Telefon: +436765364912
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.arltherbert.at

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