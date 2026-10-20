AVISO: Terminvorschau zum Nationalfeiertag 2026

Wien (OTS) -

Anlässlich des Nationalfeiertages am 26. Oktober 2026 tritt der Ministerrat im Bundeskanzleramt zu einer Sitzung zusammen. Im Anschluss findet kein Pressefoyer statt. Nach der Ministerratssitzung legen Bundeskanzler Christian Stocker und Mitglieder der Bundesregierung Kränze am Äußeren Burgtor nieder. Am Heldenplatz findet die traditionelle Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten des Österreichischen Bundesheeres statt.

Von 12.00 bis 17.00 Uhr lädt das Bundeskanzleramt zum „Tag der offenen Tür“. Bei einem Rundgang durch das Haus haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit die Repräsentationsräumlichkeiten zu besichtigen.

Termine für Medien:

10.00 Uhr

Kranzniederlegung am Äußeren Burgtor durch Bundeskanzler Stocker, Mitglieder der Bundesregierung sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre

ab 11.00 Uhr

Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten am Heldenplatz in Anwesenheit des Bundespräsidenten und der Bundesregierung

HINWEIS: Bitte beachten Sie die Informationen „Akkreditierungen zur Informations- und Leistungsschau“ des Bundesministeriums für Landesverteidigung unter OTS0072

12.00 bis 17.00 Uhr

„Tag der offenen Tür“ im Bundeskanzleramt

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneingang links neben dem Sicherheitszelt vor dem Bundeskanzleramt. Letzter Einlass um 16.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.

Die Rede des Bundeskanzlers am Heldenplatz wird via Livestream unter www.facebook.com/Bundeskanzleramt.gv.at/ übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie am Eingang zum Sicherheitsbereich des Bundeskanzleramts Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).