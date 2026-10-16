AVISO: Pressekonferenz zur Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres am Nationalfeiertag 2026

Wien (OTS) -

Am Dienstag, dem 20. Oktober, findet eine Pressekonferenz anlässlich der Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres zum Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz statt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Militärkommandant von Wien, Brigadier Christian Habersatter, präsentieren das Programm der diesjährigen Informations- und Leistungsschau. Gemeinsam mit ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher werden zudem die Kooperation im Rahmen der Initiative „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ thematisiert sowie die ORF-Live-Übertragung der Leistungsschau des Bundesheeres bzw. der Angelobung am Heldenplatz im Rahmen einer „ZIB Spezial“ am Nationalfeiertag angekündigt.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 19. Oktober 2026, 19:00 Uhr, unter: +43 (0)664-622-1905 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

11:00 Uhr Brunch für Medienvertreter

12:30 Uhr Beginn der Pressekonferenz

13:00 Uhr Anlandung des S70 „Black-Hawk“

anschl. Besuch ausgewählter Themeninseln und Interviewmöglichkeiten

14:00 Uhr Netzwerktreffen mit Journalisten und Partnern des Militärkommandos

Zeit & Ort:

11:00 Uhr, im Pressezentrum vor dem Äußeren Burgtor am Wiener Heldenplatz

Akkreditierungszeiten zur Informations- und Leistungsschau in Wien:

16.10. von 09:00 - 16:00 Uhr

17.10. von 11:00 - 16:00 Uhr

18.10. von 11:00 - 16:00 Uhr

19.10. von 09:00 - 16:00 Uhr

20.10. von 09:00 - 14:00 Uhr

21.10. – 23.10. von 09:00 - 18:00 Uhr

24.10. – 25.10 von 10:00 - 16:00 Uhr

26.10. nur Abholung 07:00 - 09:00 Uhr

im Pressezentrum vor dem Äußeren Burgtor am Wiener Heldenplatz.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter müssen durch die Redaktionen vorab namentlich an [email protected] gemeldet werden - sowohl für die Pressekonferenz als auch zur Informations- und Leistungsschau.

Ihre Akkreditierungskarte wird spätestens bis 26. Oktober 2026, 09:00 Uhr im Pressezentrum hinterlegt, danach werden keine neuen Akkreditierungen ausgestellt. Alle personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach der Informations- und Leistungsschau unwiderruflich gelöscht.

Weitere Informationen gibt es unter http://nationalfeiertag.bundesheer.at/

Rückfragen & Kontakt

Militärkommando Wien

Telefon: +43 664-622-1905

E-Mail: [email protected]