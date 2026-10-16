- 16.10.2026, 10:48:33
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AVISO: Pressekonferenz zur Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres am Nationalfeiertag 2026
Am Dienstag, dem 20. Oktober, findet eine Pressekonferenz anlässlich der Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres zum Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz statt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Militärkommandant von Wien, Brigadier Christian Habersatter, präsentieren das Programm der diesjährigen Informations- und Leistungsschau. Gemeinsam mit ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher werden zudem die Kooperation im Rahmen der Initiative „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ thematisiert sowie die ORF-Live-Übertragung der Leistungsschau des Bundesheeres bzw. der Angelobung am Heldenplatz im Rahmen einer „ZIB Spezial“ am Nationalfeiertag angekündigt.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 19. Oktober 2026, 19:00 Uhr, unter: +43 (0)664-622-1905 bzw. [email protected] ersucht.
Ablauf:
11:00 Uhr Brunch für Medienvertreter
12:30 Uhr Beginn der Pressekonferenz
13:00 Uhr Anlandung des S70 „Black-Hawk“
anschl. Besuch ausgewählter Themeninseln und Interviewmöglichkeiten
14:00 Uhr Netzwerktreffen mit Journalisten und Partnern des Militärkommandos
Zeit & Ort:
11:00 Uhr, im Pressezentrum vor dem Äußeren Burgtor am Wiener Heldenplatz
Akkreditierungszeiten zur Informations- und Leistungsschau in Wien:
16.10. von 09:00 - 16:00 Uhr
17.10. von 11:00 - 16:00 Uhr
18.10. von 11:00 - 16:00 Uhr
19.10. von 09:00 - 16:00 Uhr
20.10. von 09:00 - 14:00 Uhr
21.10. – 23.10. von 09:00 - 18:00 Uhr
24.10. – 25.10 von 10:00 - 16:00 Uhr
26.10. nur Abholung 07:00 - 09:00 Uhr
im Pressezentrum vor dem Äußeren Burgtor am Wiener Heldenplatz.
Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter müssen durch die Redaktionen vorab namentlich an [email protected] gemeldet werden - sowohl für die Pressekonferenz als auch zur Informations- und Leistungsschau.
Ihre Akkreditierungskarte wird spätestens bis 26. Oktober 2026, 09:00 Uhr im Pressezentrum hinterlegt, danach werden keine neuen Akkreditierungen ausgestellt. Alle personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach der Informations- und Leistungsschau unwiderruflich gelöscht.
Weitere Informationen gibt es unter http://nationalfeiertag.bundesheer.at/
Rückfragen & Kontakt
Militärkommando Wien
Telefon: +43 664-622-1905
E-Mail: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
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