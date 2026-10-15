AVISO: Pressefoyer nach dem Ministerrat der Bundesregierung im Vienna International Centre (VIC)

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, den 21. September 2026 tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Das anschließende Pressefoyer findet in den Räumlichkeiten des VIC statt. Im Bundeskanzleramt finden an diesem Tag anlässlich des Ministerrates keine Medientermine statt.

Die Teilnahme an dem Pressefoyer ist ausschließlich mit gesonderter Anmeldung bis Dienstag, 20. Oktober 2026, 9.00 Uhr unter [email protected] möglich. Geben Sie dabei Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre E-Mailadresse an und fügen eine Kopie Ihres Reisepasses an (Personalausweis ist nicht ausreichend).

Weitere Informationen zur Medienteilnahme und Akkreditierung finden Sie in der Presseaussendung des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten unter: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20261015_OTS0193/aviso-pressefoyer-nach-dem-ministerrat-zum-oesterreichischen-sitz-im-sicherheitsrat-der-vereinten-nationen