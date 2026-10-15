AVISO: Pressefoyer nach dem Ministerrat zum österreichischen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, lädt die Bundesregierung zum Pressefoyer nach dem Ministerrat ins Vienna International Centre (VIC) – mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ). Thema ist die Präsentation der Schwerpunkte Österreichs im Sicherheitsrat und zum Amtssitz Wien. Monica Juma, Generaldirektorin und Geschäftsführerin des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), wird zu Beginn kurze Begrüßungsworte halten.

Die Teilnahme an den Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Anmeldung für diese Veranstaltung möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise.

Das Pressefoyer findet in deutscher und englischer Sprache statt.

Zeit: Mittwoch, 21. Oktober 2026, 12 Uhr

Ort: Vienna International Centre (VIC), Wien

Hinweise für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Aufgrund der erforderlichen Sicherheitskontrollen und des erhöhten Besucheraufkommens im Zusammenhang mit weiteren Veranstaltungen vor Ort wird um Eintreffen bis spätestens 11:20 Uhr gebeten.

Ablauf:

· Eintreffen und Aufbau im Presseraum

· 12 Uhr: Fototermin beim Brunnen vor dem VIC

· Gemeinsamer Gang in den Presseraum

· Pressefoyer

Anmeldung:

Eine Anmeldung ist bis 20. Oktober 2026, 9 Uhr, unter: [email protected]. möglich. Geben Sie dabei Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre E-Mailadresse an und fügen eine Kopie Ihres Reisepasses an (Personalausweis ist nicht ausreichend).

Aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen vor Ort können nachträgliche Anmeldungen nicht berücksichtigt werden. Wir ersuchen daher um fristgerechte Anmeldung und rechtzeitige Übermittlung der erforderlichen Unterlagen.

Bitte weisen Sie vor Ort einen gültigen Presseausweis sowie das Original des vorab übermittelten Reisepasses vor.

Das Pressefoyer wird live auf dem Youtube-Kanal des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten unter: https://youtube.com/live/Q9vi8qI0x6w?feature=share übertragen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!