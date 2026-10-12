FPÖ – Hafenecker: „Slowenen stimmen gegen Rundfunkgebühr, die Österreicher können jetzt mit dem ORF-Volksbegehren ihre Stimmen erheben!“

Wien (OTS) -

„Das ist ein über die Grenzen Sloweniens hinausgehendes Signal gegen die Zwangsfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das sehr zu begrüßen ist“ erklärte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, zum Ergebnis der Volksbefragung in Slowenien, bei der sich laut aktuellem Stand der Auszählung eine Mehrheit für die Abschaffung der Rundfunkgebühren ausgesprochen hat. Auch die Österreicher hätten aktuell die Möglichkeit, ihre Stimmen gegen die ORF-Zwangsgebühr zu erheben, indem sie nämlich das von den Freiheitlichen initiierte ORF-Volksbegehren unterstützen: „Jede Unterstützungserklärung ist ein unmissverständliches Votum für die Abschaffung der ORF-Zwangsgebühr, für einen verschlankten Grundfunk und für saubere Information statt manipulativer Bevormundung. Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der qualitativ hochwertiges Programm produziert und objektiv berichtet, braucht keine Zwangsfinanzierung!“

Die Slowenen hätten es vorgezeigt, dass die Menschen sich gegen ein System wehren, das ihnen vorschreibt, wofür sie zu zahlen haben. „Dieses klare Ergebnis sollte auch ein Weckruf für die Verlierer-Ampel in Wien sein, die immer noch glaubt, die Österreicher ewig für einen regierungsfreundlichen Propagandafunk zur Kasse bitten zu können. Die Bürger haben genug von einseitiger Berichterstattung und der Finanzierung eines aufgeblähten Apparats, von Luxusgagen und Privilegien über die ORF-Zwangsgebühr“, so Hafenecker.

Das Festhalten der Systemparteien an der ORF-Zwangsgebühr sei darüber hinaus nicht nur ein „ungenierter Griff in die Geldbörsen der Österreicher“, sondern mache Österreich im europäischen Vergleich zunehmend zum „Geisterfahrer“: „In Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Dänemark und vielen weiteren Staaten gibt es diese Form der Zwangsfinanzierung nicht oder nicht mehr. Nur die österreichische Verlierer-Ampel klammert sich an dieses anachronistische Modell, um den eigenen Privilegienstadl am Küniglberg zu erhalten. Damit muss endlich Schluss sein!“

Die Unterstützung des ORF-Volksbegehrens ist auf jedem Gemeindeamt oder digital über die Webseite des Innenministeriums mit der ID Austria möglich. Alle Informationen sind unter www.orf-volksbegehren.at zu finden.