APA-OTS jetzt neu auf WhatsApp

Österreichs größtes Portal für Presseaussendungen bringt Top-OTS-Themen auf Messengerplattform

Wien (OTS) - APA-OTS nützt ab sofort den hochfrequentierten Instant-Messenger-Dienst WhatsApp als Ausspielkanal für Topthemen. Über www.ots.at verbreitete Presseaussendungen werden dabei zu relevanten tagesaktuellen Themenpaketen zusammengefasst und eröffnen dem User einen schnellen Zugang zu unterschiedlichen Perspektiven und weiteren Hintergrundinformationen eines Themas. Den auf der OTS-Aussendeplattform bereits bewährten Service nun auch über WhatsApp zu liefern, begründet APA-OTS Geschäftsführerin Martina Wiesenbauer-Vrublovsky so: „Im digitalen Wandel ist es wichtig, die eigenen Services laufend an den Anforderungen der User auszurichten. Die hohe Reichweite, Interaktion und Beliebtheit haben für WhatsApp als weiteren Servicekanal gesprochen. Damit schaffen wir eine schnelle und direkte Kommunikation auf den bevorzugten Kanälen unserer Kundinnen und Kunden.“

Um den WhatsApp-Service von APA-OTS nutzen zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Der Service ist kostenlos und kann jederzeit storniert werden.

Zum WhatsApp-Service: https://www.ots.at/service/messenger



Über APA-OTS:

APA-OTS Originaltext-Service ist der führende Dienstleister in Österreich für die Distribution digitaler PR-Inhalte in Text, Bild, Grafik, Audio- und Video-Formaten an Medien und Öffentlichkeit. Die Inhalte werden unter Verantwortung des Aussenders publiziert.

Mit innovativen Services unterstützt APA-OTS Kommunikationsprofis bei der Contentproduktion und -verwaltung sowie bei der Herstellung von Reichweite und Sichtbarkeit in Medien, Suchmaschinen und in sozialen Netzwerken. APA-OTS ist eine 100-prozentige Tochter der APA – Austria Presse Agentur. Weitere Infos: https://service.ots.at

