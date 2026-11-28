Wien (OTS) -

Nachdem die Geldflüsse aus dem NEOS-Bildungsministerium an die Tageszeitung „Der Standard“ bekannt geworden sind, übt FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, scharfe Kritik an NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung flossen binnen eines Jahres brutto 171.054,24 Euro aus dem PR-Topf des Ministeriums an das Blatt.

„Wer 171.000 Euro aus dem PR-Topf eines NEOS-Ministers kassiert und im selben Jahr 266 Mal über ihn berichtet, muss sich die Frage nach seiner Unabhängigkeit gefallen lassen. Das ist das Sittenbild der Verlierer-Ampel: Steuergeld rein, Ministerpräsenz raus“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker. Das Geld floss zwischen 1. Oktober 2025 und 30. September 2026 im Rahmen der Initiative „Zukunft Medienkompetenz“. Bezahlt wurden damit Podcasts, Workshops mit Diskussionsrunden, Social-Media-Kommunikation und Unterrichtsmaterialien zum Thema „Fake News“. ORF und Ö3 waren ebenfalls Partner, sollen laut Anfrage aber kein Geld erhalten haben.

Im selben Zeitraum kam Wiederkehr laut einem Bericht von „oe24“ 266 Mal auf der Online-Seite des „Standard“ vor, also an fast drei von vier Tagen des Jahres. „Ausgerechnet ein Medium, das vom Ministerium bezahlt wird, erklärt unseren Lehrern, was Fake News sind. Medienkompetenz beginnt damit, zu fragen, wer zahlt“, hielt Hafenecker fest.

Und die Zusammenarbeit läuft offenbar weiter. Wie der „Exxpress“ berichtet, fand am 17. November an der Pädagogischen Hochschule eine weitere Veranstaltung in Kooperation mit dem „Standard“ statt. Drei von zwölf Workshops gestaltete der „Standard“, den Abschlussvortrag hielt Wiederkehr selbst. Lehrkräfte bekamen die Teilnahme als bundesweite Fortbildung angerechnet. Die Frage nach einem neuen Vertrag und weiteren Zahlungen ließ das Ministerium unbeantwortet.

Hafenecker fordert, dass das Ministerium sämtliche Verträge, Rechnungen und Leistungsnachweise zu allen Medienkooperationen seit Wiederkehrs Amtsantritt offenlegt. Außerdem verlangt er, die Medienkooperationen aus dem PR-Budget sofort zu stoppen. Die FPÖ wird dazu weitere parlamentarische Anfragen einbringen. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

„Die NEOS sind als selbsternannte Transparenzpartei angetreten und betreiben jetzt genau jene Inseratenpolitik, die sie bei anderen jahrelang angeprangert haben. Wiederkehr muss jeden Cent und jeden Vertrag auf den Tisch legen. Die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, wofür ihr Geld in den Systemmedien versickert“, so Hafenecker abschließend.