Wien (OTS) -

„Ein Anruf beim Kältetelefon kann einem Menschen das Leben retten. Denn Menschen ohne Zuhause fehlt der Schutz, den vier Wände in der kalten Jahreszeit bieten“, so Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler.

Caritas-Winternothilfe

Je niedriger die Temperaturen, desto wichtiger wird konkrete Hilfe für Betroffene: Winter-Notquartiere der Caritas bieten obdachlosen Menschen einen warmen Schlafplatz, in den Wärmestuben und Tageszentren können sich Menschen tagsüber aufwärmen, eine warme Mahlzeit zu sich nehmen und Beratung finden. Die Sozialarbeiter*innen und Ärzt*innen in den mobilen Streetwork-Teams helfen mit Lebensmittelpaketen, Decken und Schlafsäcken. Zudem können sie medizinische und psychologische Erstversorgung leisten. Die Hilfsangebote der Caritas sind auf die vielen Aspekte der Obdachlosigkeit abgestimmt: Obdachlosigkeit kostet Kraft, macht krank und einsam – Kälte kommt im Herbst und Winter zu diesen Herausforderungen hinzu.

„Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die unsere Winternothilfe möglich machen! Nur durch den unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiter*innen, die Unterstützung zahlreicher Freiwilliger und unsere vielen Spender*innen können wir diese dringend nötige Hilfe leisten. Jede gespendete Stunde, jeder Euro und jeder wärmende Schlafsack zählt! Denn Wärme ist nicht selbstverständlich!“, bekräftigt Tödtling-Musenbichler.

Ein Anruf beim Caritas-Kältetelefon kann Leben retten. So einfach funktioniert’s:

Wenn Sie eine obdachlose Person im Freien bemerken, sprechen Sie sie an und fragen Sie, ob sie Unterstützung benötigt.

Für konkrete Hilfe kontaktieren Sie ein Caritas-Kältetelefon oder eine Caritas-Einrichtung.

Im Notfall rufen Sie bitte umgehend die Rettung unter 144.

Kontaktmöglichkeiten gibt es in ganz Österreich:

Jede Spende verändert Leben – jetzt Wärme schenken!

Auch Sie können helfen und zum Beispiel auf https://www.caritas.at/obdachlosigkeit eine warme Mahlzeit oder einen Schlafsack spenden. Egal, wie groß oder klein der Beitrag ist. Jeder Euro macht einen Unterschied!

Mit 10 Euro helfen Sie uns dabei, zwei von Obdachlosigkeit betroffene Personen mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen.

Mit 50 Euro schenken Sie einen Schlafsack, spenden Wärme in kalten Nächten auf der Straße und unterstützen Wohnungslosenprojekte.

Mit 100 Euro sichern Sie die Unterbringung und Versorgung eines obdachlosen Menschen in einer Notschlafstelle für eine Woche.

Caritas-Spendenkontodaten:

Caritas

Erste Bank: IBAN AT23 2011 1000 0123 4560, BIC GIBAATWWXXX

Kennwort: Not im Inland

Online-Spenden: https://www.caritas.at/obdachlosigkeit