Wien (PK) -

Der Landwirtschaftsausschuss des Nationalrats behandelte heute eine Bürgerinitiative zum Schutz des Wienerwaldes, die auch Thema im Plenum des Nationalrats sein wird. Zudem befasste sich der Ausschuss mit einer Reihe von wiederaufgenommenen Anträgen der Oppositionsparteien, darunter auch die Forderung nach einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie. Alle Anträge wurden mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS neuerlich vertagt.

Schutz des Wienerwaldes

Die Bürgerinitiative "Rettet den Wienerwald" (3/BI) fordert strengere Regelungen für die Flächenverbauung im Bereich des Wienerwaldes. Sie wurde von ÖVP-Abgeordnetem Wolfgang Gerstl erstunterzeichnet. In Zeiten des Klimawandels, in denen die Erhitzung der Stadt zunehme, sei durch die zunehmende Verbauung des Biosphärenparks die wichtige Funktion der Kaltluftströme gefährdet, heißt es darin. Das wertvolle Naherholungsgebiet sowie das ortsübliche Landschaftsbild würden durch die Großbauprojekte außerdem immer mehr zerstört, wird kritisiert. Wichtig sei, dass Bund, Länder und Gemeinden beim Schutz des Wienerwaldes abgestimmt vorgehen und zusammenwirken, sagte Gerstl im Ausschuss.

Peter Schmiedlechner (FPÖ), Albert Royer (FPÖ) und Karin Doppelbauer (NEOS) sahen das Anliegen als berechtigt und die Bürgerinitiative als grundsätzlich begrüßenswert. Doppelbauer wies darauf hin, dass viele Aspekte in die Kompetenz der Bundesländer fallen. Olga Voglauer (Grüne) machte darauf aufmerksam, dass diese Bürgerinitiative bereits vor einem Jahr dem Landwirtschaftsausschuss zugewiesen wurde aber erst jetzt behandelt werde.

Karin Doppelbauer (NEOS) sprach weiters das Thema Bodenversiegelung an und fragte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, was der aktuelle Stand beim Thema Bodenschutz vor Flächeninanspruchnahme und Versiegelung sei. Totschnig versicherte, dass zu diesem Thema gearbeitet werde und ein Vorschlag in Vorbereitung sei.

Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie

Auf Grundlage von wiederaufgenommenen Entschließungsanträgen von FPÖ und Grünen befasste sich der Landwirtschaftsausschuss erneut mit der Forderung nach einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie (177/A(E) und 52/A(E)).

Diese Forderung werde nicht nur in der Landwirtschaft intensiv diskutiert, sondern auch von den Wirtinnen und Wirten, sagte Dominik Oberhofer (NEOS). Es handle sich um ein "schwieriges Thema", da die Gastronominnen und Gastronomen unter großem Druck stünden und es bereits sehr viel Bürokratie für sie zu bewältigen gebe. Daher müsste eine Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie so geregelt werden, dass es nicht zu einem noch höheren Bürokratieaufwand komme - wichtig wäre daher eine digitale Lösung. Aus Sicht der Tourismusbranche und der Wirtschaft gebe es daher andere Perspektiven auf dieses Thema als aus Sicht der Landwirtschaft, führte Oberhofer aus. Es brauche daher eine nachhaltige Lösung, von der alle profitieren können, sagte er und stellte die Vertagungsanträge.

Peter Schmiedlechner (FPÖ) sagte, dass zu diesem Thema bei den gescheiterten Regierungsverhandlungen von FPÖ und ÖVP bereits ein "klares Modell" ausgearbeitet gewesen sei, das eine "gute Lösung" gewesen wäre, die nun leider nicht zustande gekommen sei. Derzeit würde die österreichische Schweinewirtschaft vor dem Zusammenbruch stehen und eine verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung für Lebensmittel würde dem "massiv entgegenwirken", sagte Schmiedlechner. Michael Fürtbauer (FPÖ) meinte, dass eine freiwillige Lebensmittelkennzeichnung im Rahmen der Initiative "Gut zu wissen", wie von der ÖVP vor einiger Zeit vorgeschlagen, "absolut nicht der richtige Weg" wäre.

Maximilian Linder (FPÖ) machte darauf aufmerksam, dass es derzeit seitens des Weinbaus den Vorstoß gebe, für den klassischen Spritzer nur noch österreichischen Wein zu verwenden. Diese Idee müsste 1:1 auf die ganze Gastronomie übertragen werden, meinte er.

Olga Voglauer (Grüne) kritisierte heftig die neuerliche Vertagung des Themas und forderte einen Schulterschluss. Das Thema ständig immer weiter zu vertagen wäre "Betrug am Wähler", sagte sie und meinte, dass sich innerhalb der ÖVP der Bauernbund gegenüber dem Wirtschaftsbund und der Industriellenvereinigung in dieser Sache eben einfach nicht durchsetzen könnte.

Überarbeitung der EU-Entwaldungsverordnung

Erneut brachte die FPÖ mit einem wiederaufgenommenen Entschließungsantrag auch die EU-Entwaldungsverordnung (688/A(E)) zur Sprache. Peter Schmiedlechner (FPÖ) kritisierte, dass die Verordnung nicht verhindert, sondern nur verschoben wurde und nun kommen werde.

Die Umsetzung der Verordnung werde auf "praktikabler Weise" erfolgen, meinte Johannes Schmuckenschlager (ÖVP) und stellte den Vertagungsantrag. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig führt aus, dass sich Österreich auf europäischer Ebene stark für eine Überarbeitung eingesetzt habe und dabei eine Reduktion der Komplexität und des Bürokratieaufwands erreicht werden konnte.

Stärkung der Bio-Landwirtschaft

Die Grünen pochten mit einem wiederaufgenommen Entschließungsantrag erneut auf Maßnahmen zur Stärkung der Bio-Landwirtschaft. Um die österreichische Lebensmittelversorgung widerstandsfähiger gegen die Klimakrise und globale Marktinstabilitäten zu machen bedürfe es gezielter Maßnahmen zur Erreichung des selbstgesetzten Ziels von 35 % Bio-Anteil bis 2030 in Österreich (734/A(E)). Olga Voglauer (Grüne) betonte, dass es ein klares Bekenntnis zur österreichischen Bio-Landwirtschaft brauche, da die bisherigen Bemühungen aus ihrer Sicht nicht ausreichend seien.

Karin Doppelbauer (NEOS) konnte diesem Antrag der Grünen viel abgewinnen und teilte die Ansicht, dass die Bio-Landwirtschaft weiter gestärkt werden müsse. Sie betonte, dass dies auch eines ihrer "Herzensanliegen" sei. Mit Verweis auf die Verhandlungen über die neue Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU stellte sie den Vertagungsantrag.

Weitere Vertagungen

Ebenfalls neuerlich vertagt wurden die FPÖ-Forderungen nach einer Einführung eines Sockelförderbetrags für Arbeitsplätze am Bauernhof (176/A(E)), nach einer Reform der wasserrechtlichen Verfahren für kleine Wasserversorgungsanlagen (942/A(E)) und nach eines Verbots für das Inverkehrbringen von Laborfleisch (183/A(E)).

Ebenso vertagt wurden die wiederaufgenommenen Anträge der Grünen betreffend einer Stärkung der ökologischen und kleinstrukturierten Landwirtschaft durch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union (591/A(E)), Maßnahmen zur Pestizidreduktion durch die GAP (733/A(E)) sowie Maßnahmen zum Schutz vor besonders giftigen Pestizidwirkstoffen (680/A(E)). (Schluss Landwirtschaftsausschuss) bea