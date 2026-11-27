Wien (PK) -

Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft debattierte heute über den Wildschadensbericht 2025 und den Bericht zum Waldfonds für das Jahr 2025. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig verwies bei den Wildschäden auf erste Anzeichen für eine Trendwende beim Wildverbiss und auf weiter rückläufige Schälschäden im Wirtschaftswald. Beim Waldfonds sei mit Stand November 2026 ein Umsetzungsstand von 96 % erreicht worden, führte der Minister aus. Für die Fortsetzung von Fördermaßnahmen seien für zwei Jahre insgesamt 54 Mio. Ꞓ gesichert. Beide Berichte wurden einstimmig zur Kenntnis genommen und im Ausschuss enderledigt.

Wildschadensbericht: Trotz Verbesserungen weiterhin hohes Schadensniveau

Der Anteil der verjüngungsnotwendigen Waldflächen mit Wildschäden sei von 37 % in der Österreichischen Waldinventur 2007 bis 2009 auf 39 % in der Erhebung 2020 bis 2025 gestiegen, führte Totschnig im Ausschuss aus. Im Schutzwald sei der Anstieg laut Bericht deutlich stärker ausgefallen als im Wirtschaftswald. Das Wildeinflussmonitoring deute jedoch auf eine Trendwende hin, sagte der Minister. Im Vergleich der Erhebungsperioden 2019 bis 2021 und 2022 bis 2024 sei der Wildeinfluss auf die Waldverjüngung in 39 Bezirken zurückgegangen. In 34 Bezirken habe er laut Bericht zugenommen. Auch der Vergleich der jüngsten Waldinventur mit jener der Periode 2016 bis 2021 deute auf eine Verbesserung bei den Verbissschäden in den vergangenen vier Jahren hin. Wegen des kurzen Vergleichszeitraums sei die Aussagekraft allerdings begrenzt (III-390 d.B.).

Bei den Schälschäden habe sich der Rückgang im Wirtschaftswald fortgesetzt, erläuterte Totschnig anhand der Zahlen des Berichts. Der Anteil geschälter Stämme sei von 9,5 % in der Periode 2007 bis 2009 über 8,5 % in der Periode 2016 bis 2022 auf zuletzt 6,5 % gesunken. Im Schutzwald im Ertrag sei der Anteil laut Bericht zuletzt leicht auf 5,3 % zurückgegangen und liege damit weiterhin über dem Niveau von 2007 bis 2009. Insgesamt sei das Schadensniveau nach wie vor zu hoch. Für die rechtzeitige Verjüngung, die Wiederherstellung geschädigter Wälder und die Anpassung an den Klimawandel seien weitere Anstrengungen nötig, heißt es im Bericht.

Totschnig betont Zusammenarbeit von Forstwirtschaft, Jagd und Behörden

Olga Voglauer (Grüne) wollte wissen, welche Schlüsse das Ressort aus regionalen Verbesserungen ziehe und wie es mit den Ländern zusammenarbeite. Im "Forst & Jagd Dialog" würden mit den Ländern sowie mit Vertreterinnen und Vertretern von Forstwirtschaft und Jagd Lösungen erarbeitet, sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. In drei Bundesländern seien auf dieser Basis die Jagdgesetze geändert worden. Auf die Frage von Maximilian Linder (FPÖ) nach der Entwicklung in den einzelnen Bundesländern verwies der Minister, auf den Bericht, in dem die regionalen Unterschiede dargestellt seien. Ob sich die Schadenssituation verbessere, hänge wesentlich davon ab, wie Grundeigentümer, Jagd und Behörden vor Ort zusammenarbeiteten.

Peter Schmiedlechner (FPÖ) sprach Gebiete an, in denen hohe Wildbestände die Waldverjüngung erschweren würden. Auf seine Frage nach den Folgen einer Nichteinhaltung von Abschussplänen erklärte Totschnig, dass dafür die Länder zuständig seien. Schmiedlechner wollte zudem wissen, ob ausbleibende Schadensmeldungen den festgestellten Rückgang beeinflussen könnten. In diesem Zusammenhang erläuterte der Minister, dass die Jagdbehörden im Einzelfall mit der Feststellung von Schäden beauftragt würden.

Andreas Kühberger (ÖVP) fragte nach dem Beitrag des Bundes zum Wildmanagement, Bettina Zopf (ÖVP) nach konkreten Projekten für ein ausgewogenes Verhältnis von Wald und Wild. Totschnig verwies auf den "Forst & Jagd Dialog", auf Arbeitsgruppen, die regelmäßig zu dieser Thematik tagten und ein neues Leitbild für Berufsjägerinnen und Berufsjäger. Über den Waldfonds würden zudem Maßnahmen gegen Wildschäden und jagdbetriebliche Konzepte unterstützt. Der Dialog solle anlässlich seines 15-jährigen Bestehens evaluiert und stärker auf die Umsetzung in der Praxis ausgerichtet werden. Die "Mariazeller Erklärung" solle neu unterzeichnet werden.

Josef Hechenberger (ÖVP) sah bei den Schälschäden im Schutzwald Handlungsbedarf. Karin Doppelbauer (NEOS) fragte, wie sich die natürliche Verjüngung im Schutzwald verbessern lasse. Die Naturverjüngung sei in der Regel die kostengünstigere Variante, sagte Totschnig zu Doppelbauer. Voraussetzung dafür sei ein an den Lebensraum angepasster Wildbestand. Eine aktive Aufforstung könne jedoch erforderlich sein, um die Schutzfunktion des Waldes rechtzeitig wiederherzustellen. Für Wiederbewaldungsmaßnahmen stünden jährlich bis zu 15 Mio. Ꞓ zur Verfügung.

Michael Seemayer (SPÖ) erkundigte sich nach den Gründen für den Mangel an Forstarbeitskräften und nach Möglichkeiten, den Beruf attraktiver zu machen. Forstarbeit sei körperlich besonders anspruchsvoll und mit Risiken verbunden, sagte Totschnig. Zur Attraktivierung brauche es eine hochqualitative Ausbildung und kollektivvertragliche Löhne, die den Herausforderungen dieser Arbeit Rechnung tragen würden. Für 2027 hätten sich die Sozialpartner auf eine Erhöhung der kollektivvertraglichen Löhne um 3,2 % verständigt.

Elisabeth Feichtinger (SPÖ) wollte wissen, wie sich Konflikte infolge der zunehmenden Freizeitnutzung der Wälder entschärfen ließen. Totschnig führte dazu Veranstaltungen des Österreichischen Walddialogs zur Freizeitgestaltung im Wald, das Aktionsprogramm "Wald schützt uns!" und den Waldatlas an. Damit solle das Bewusstsein für die verschiedenen Funktionen des Waldes gestärkt werden.

Waldfonds: Umsetzungsstand im November bei 96 %

Von den insgesamt 430 Mio. Ꞓ des Waldfonds seien mit 1. April 2026 rund 391 Mio. Ꞓ gebunden und teilweise ausbezahlt gewesen, was einem Umsetzungsstand von rund 91 % entsprochen habe. Ohne Aufstockung würden die Mittel für weitere Flächenmaßnahmen bis etwa September 2026 reichen, lautete die Einschätzung des Ressorts bei Vorlage des Berichts (III-332 d.B.). Bis Ende 2025 seien mehr als 31.000 Förderanträge bewilligt worden. Österreichweit seien Wiederaufforstungen mit rund 29 Mio. klimafitten Forstpflanzen unterstützt und insgesamt rund 36.500 Hektar Wald aufgeforstet oder gepflegt worden. Zu den geförderten Maßnahmen zählten auch die Entwicklung klimafitter Mischbestände, Nass- und Trockenlager für Schadholz, Maßnahmen gegen Borkenkäfer, Waldbrandprävention, Forschung zu klimafitten Wäldern, die Stärkung der Biodiversität und die verstärkte Verwendung von Holz.

Mit Stand November 2026 habe der Waldfonds einen Umsetzungsstand von 96 % erreicht, führte Totschnig im Ausschuss aus. Rund 41.000 Anträge seien bislang eingelangt, sagte er auf eine Frage von Heinrich Himmer (SPÖ) zur Inanspruchnahme der Förderungen. Besonders gefragt seien Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel gewesen. Zur Bilanz bei der Wiederbewaldung und der Pflege junger Bestände, nach der sich Klaus Lindinger (ÖVP) erkundigte, nannte Totschnig 33,3 Mio. klimafitte Forstpflanzen für Wiederaufforstungen. Franz Hörl (ÖVP) verwies auf die Bedeutung des Fonds für die Wiederaufforstung in Osttirol.

Im Durchschnitt der vergangenen acht Jahre seien rund 47 % des Holzeinschlags schadholzbedingt gewesen, führte Totschnig aus. Im Zeitraum 2010 bis 2017 habe der Anteil laut Bericht bei 28 % gelegen. Für 2025 weise der Bericht 6,38 Mio. Erntefestmeter Schadholz aus. Der Schadholzanteil sei gegenüber 2024 von 55 % auf 33 % gesunken und damit erstmals nach drei Jahren des Anstiegs zurückgegangen. Im langjährigen Vergleich sei er weiterhin hoch. Allein für die Wiederbewaldung der zum Berichtszeitpunkt bestehenden Schadflächen nach Katastrophenereignissen veranschlage das Ressort rund 1,1 Mrd. Ꞓ. Die klimabedingten Anpassungskosten bis 2050 beliefen sich auf rund 6,7 Mrd. Ꞓ. Eine Evaluierung bestätige den hohen Bedarf an den Maßnahmen des Waldfonds und deren Wirksamkeit. Mit den verfügbaren Förderinstrumenten lasse sich der Bedarf mittel- bis langfristig nicht vollständig decken.

Waldresilienzfonds soll Klimafitness und Biodiversität stärken

Olga Voglauer (Grüne) erkundigte sich nach den Mitteln für die Biodiversität, dem Schwerpunkt der laufenden Ausschreibung und den Vorbereitungen für den Waldresilienzfonds. Die Biodiversitätsmaßnahme des Waldfonds sei mit insgesamt 17 Mio. Ꞓ dotiert und nahezu ausgeschöpft, sagte Totschnig. Für die letzte Ausschreibung mit Schwerpunkt auf Vögeln und Biodiversität stünden 400.000 Ꞓ zur Verfügung. Elisabeth Feichtinger (SPÖ) fragte, wie die Mittel für Klimaanpassung und Biodiversität eingesetzt werden sollten. Im Waldresilienzfonds sollten acht der ursprünglich zehn Maßnahmen weitergeführt werden, erläuterte Totschnig. Die Aufteilung der Mittel orientiere sich an den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Im Mittelpunkt stehe die langfristige Sicherung der Waldfunktionen. Die Sonderrichtlinie für den Waldresilienzfonds sei noch in Verhandlung, erklärte ein Experte des Ressorts.

Auf eine Frage von Karin Doppelbauer (NEOS) erklärte Totschnig, dass bei der Auswahl von Baumarten künftige Klimabedingungen berücksichtigt werden müssten. Der Einsatz nicht heimischer Arten sei zur Sicherung der Waldfunktionen unerlässlich. Diese Arten würden umfassend wissenschaftlich geprüft und machten derzeit rund 3 % des Baumbestands aus. Albert Royer (FPÖ) sprach die Finanzierung von Nasslagern für Schadholz an. Die Förderung von Nasslagern solle auch im Waldresilienzfonds möglich sein, erklärte Totschnig.

Waldfonds fördert Ausrüstung und Einsatzplanung für Waldbrände

Petra Tanzler (SPÖ) wollte wissen, welche Ausrüstung für die Feuerwehren aus Mitteln des Waldfonds beschafft worden sei. Manuel Pfeifer (FPÖ) erkundigte sich nach den Mitteln für die Waldbrandprävention und Alois Kainz (FPÖ) nach der Förderung von Planungsgrundlagen für die Feuerwehren. Für Waldbrandprävention stünden im Waldfonds 14,5 Mio. Ꞓ zur Verfügung, sagte Totschnig. Gefördert würden unter anderem Spezialausrüstung wie Tankrucksäcke, Maßnahmen zum Monitoring des Waldbrandrisikos und zur Bewusstseinsbildung. Für die Schulung von Feuerwehrmitgliedern sei eine Waldbrandübungsanlage eingerichtet worden.

Maximilian Linder und Peter Schmiedlechner (beide FPÖ) fragten nach der Rolle von Vereinen bei der Förderabwicklung. Schmiedlechner sprach zudem die Verwaltungskosten und die Eigenleistungen der Waldeigentümer bei Schutzwaldmaßnahmen an. Die Auszahlung erfolge über die Agrarmarkt Austria, erläuterte der Minister. Vereine könnten für mehrere kleine Waldbesitzer einen Antrag stellen und die Zahlungen an die Begünstigten weitergeben. Eine Sonderrichtlinie regle, welche Aufwendungen bei solchen Rahmenanträgen anerkannt würden, sagte ein Ressortexperte. Auf die Frage von Johannes Schmuckenschlager (ÖVP) nach der Transparenz der Förderungen verwies Totschnig auf die Veröffentlichung im Transparenzportal des Bundes und die gesetzliche Berichtspflicht an den Nationalrat. (Fortsetzung Landwirtschaftsausschuss) wit