Wien (PK) -

Der Gleichbehandlungsausschuss hat sich heute mit breiter Mehrheit dafür ausgesprochen, Lücken im Sexualstrafrecht bei der digitalen Verbreitung von sexualisierter Gewalt - etwa von Vergewaltigungsaufnahmen - zu prüfen. Ein entsprechender Antrag der Koalitionsparteien wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS sowie der FPÖ angenommen.

Die Grünen sehen in dem Antrag eine "Verwässerung" von Forderungen, die sie in einem eigenen Antrag formuliert haben. Dieser zielt auf einen Straftatbestand zu Vergewaltigungsaufnahmen ab. Sie stimmten dem Antrag der Koalition nicht zu. Der Antrag ihrer Fraktion wurde nur von der FPÖ und den Grünen unterstützt und damit abgelehnt.

Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS vertagt wurden weitere Oppositionsanträge, in denen die Schaffung von Cyberambulanzen und Maßnahmen gegen K.-o.-Tropfen sowie Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung gefordert werden.

Handlungsbedarf bei digitaler Verbreitung von sexualisierter Gewalt

Mit einem Entschließungsantrag thematisieren die Koalitionsparteien eine Lücke im Sexualstrafrecht, was die digitale Verbreitung von sexualisierter Gewalt betrifft (1165/A(E)). Es fehle ein eigener Straftatbestand, der das Unrecht der Herstellung, des Besitzes und der Weitergabe von Aufnahmen von Vergewaltigungen oder vergleichbarer sexueller Gewalt gegen volljährige Personen umfasse, heißt es darin. Diese Lücke müsse schnell geschlossen werden, fordern ÖVP, SPÖ und NEOS. Die Justizministerin und die Frauenministerin sollen daher den legistischen Handlungsbedarf evaluieren. Gegebenenfalls solle die Regierung dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf zur Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts vorlegen.

Zum selben Thema liegt auch ein Antrag der Grünen vor (1175/A(E)). Sie fordern einen Gesetzesentwurf bis Ende des Jahres 2026, mit dem ein eigener Straftatbestand für den Besitz und die Weitergabe von Bild- und Videoaufnahmen von Vergewaltigungen und vergleichbaren schweren sexuellen Gewalttaten geschaffen wird.

Debatte zeigte Einhelligkeit über Handlungsbedarf im digitalen Raum

Grundsätzlich stimmen alle Fraktionen überein, dass es eine beunruhigende Zunahme der Verbreitung von Materialien mit Missbrauchs- und Vergewaltigungsdarstellungen im digitalen Raum gebe, und dass das Strafrecht darauf reagieren müsse. Eine rechtliche Lücke bestehe vor allem bei Darstellungen, die volljährige Personen betreffen, merkte Sabine Schatz (SPÖ) an. Erfreulicherweise gebe es bereits Bemühungen über legistische Weiterentwicklungen im Sexualstrafrecht. Laut der Bundesregierung solle bis Jahresende ein Gesetzesvorschlag vorliegen. Besonders wichtig sei dabei, dass der Grundsatz "Nur Ja heißt Ja" rechtlich verankert werden solle. Damit gelinge ein "echter Game Changer" im Umgang mit sexueller Gewalt. Der SPÖ-Abgeordnete Mario Lindner betonte, es sei wichtig, dass die Sexualstrafrechtsreform auch sexuelle Übergriffe einbeziehe, die in der Gruppe begangen würden, und die auch Konsequenzen für Zuschauer solcher Straftaten umfasse.

Aus Sicht von Henrike Brandstötter (NEOS) gilt es, nicht nur das Strafrecht zu hinterfragen, sondern auch die gesellschaftlichen Umstände hinter der beunruhigenden Zunahme von Missbrauchsdarstellungen im digitalen Raum. Immer wieder zeige sich, dass es regelrechte Netzwerke von Tätern und Konsumenten solcher abstoßender Darstellungen gebe. Ein weiteres Phänomen, dass sich immer stärker ausbreite, seien Versuche, politisch aktive Frauen mithilfe von Deep Fakes zu attackieren, um sie damit aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben.

Auch Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) sah es als eine bedenkliche Entwicklung, dass engagierte Frauen immer öfter mit digitalen Angriffen konfrontiert seien. Dahinter stehe offenbar die Absicht, sie aus der Politik zu verdrängen. Umso wichtiger sei es, bestehende Gesetzeslücken zu schließen, wie es der Antrag fordere. Margreth Falkner (ÖVP) schloss sich diesen Ausführungen an. Sie forderte Konsequenzen insbesondere auch für Personen, die Darstellungen sexualisierter Gewalt mit anderen teilen.

Rosa Ecker (FPÖ) kündigt an, die Freiheitlichen würden dem Antrag zustimmen, auch wenn dieser aus ihrer Sicht etwas zu diffus sei. Ecker kritisierte auch das Arbeitstempo der Justizministerin in der Reform des Strafrechts als zu langsam.

Meri Disoski (Grüne) sah den Antrag der Koalition hingegen kritisch. Er beruhe faktisch zur Gänze auf dem Antrag der Grünen, der zudem noch "verwässert" worden sei. Der Handlungsbedarf sei längst bekannt. Statt konkreter Maßnahmen fordere die Koalition aber nur weitere Evaluierungen. Eine solche Entschließung als Erfolg verkaufen zu wollen, sei nur "peinlich", meinte die Abgeordnete der Grünen.

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner führte aus, dass Justizministerin Sporrer im Ministerrat bereits grünes Licht für die Vorlage eines Gewaltschutzpakets bis Ende des heurigen Jahres erhalten habe, das auch das Thema Vergewaltigungsaufnahmen berücksichtige. Der Ministerratsvortrag habe gezeigt, dass bereits Einigkeit über mehrere Eckpunkte bestehe. So werde das Konsensprinzip mit "Nur Ja heißt Ja" verstärkt. Weiters sollen sexualisierte Deepfakes konsequent unter Strafe gestellt werden. Zudem sei eine Verschärfung bei Gruppendelikten geplant. Justizministerin Anna Sporrer arbeite sehr intensiv an diesen Themen, betonte die Frauenministerin. Ihr mangelndes Tempo vorzuwerfen, sei angesichts der Komplexität der rechtlichen Fragen, die es zu lösen gelte, nicht gerechtfertigt.

Grüne fordern Cyberambulanzen und Maßnahmen gegen K.o.-Tropfen

Im Zusammenhang mit dem Schutz vor Gewalt standen auch zwei Entschließungsanträge der Grünen, die beide vertagt wurden. Sie treten etwa für sogenannte Cyberambulanzen zur Sicherung von digitalen Beweisen ein (1011/A(E)). Konkret fordern die Grünen die Einrichtung bundesweit zugänglicher Cyberambulanzen mit qualifizierten IT-Forensikerinnen und -Forensikern und standardisierten Verfahren zur gerichtsfesten Beweissicherung und einer engen Zusammenarbeit mit Gewaltschutzeinrichtungen sowie Dolmetschdienste und Prozessbegleitung.

Meri Disoski (Grüne) betonte, dass der Beweissicherung bei sexuellen Übergriffen eine besondere Bedeutung zukomme. Nico Marchetti (ÖVP) stimmte dem Anliegen zu, meinte aber, er halte es für wenig zielführend, dafür neue Strukturen zu schaffen. Grundsätzlich sollte die Polizei in die Lage versetzt werden, entsprechende Beweisaufnahmen durchzuführen. Zudem wäre es wichtig, dass an jeder Polizeistation eine entsprechend geschulte Vertrauensperson gebe. Cyberambulanzen seien aus seiner Sicht nicht der richtige Zugang, weshalb er sich für eine Vertagung des Antrags ausspreche.

Auch Rosa Ecker (FPÖ) sah Cyberambulanzen kritisch und meinte, bei der Beweissicherung sehe sie in erster Linie die Polizei gefordert.

In einem weiteren Entschließungsantrag fordern die Grünen zudem ein Maßnahmenpaket gegen den missbräuchlichen Einsatz von K.-o.-Substanzen (1042/A(E)). So solle der Zugang zu solchen Substanzen durch gesetzliche Beschränkungen erschwert werden. Gewaltambulanzen sollten in allen Bundesländern ausgebaut und Fälle mit K.-o.-Substanzen systematisch in der Kriminalstatistik erfasst werden.

Nico Marchetti (ÖVP) sprach sich dafür aus, das Thema unter allen Gesichtspunkten zu beleuchten. Er gab aber zu bedenken, dass es schwierig sei, Substanzen zu verbieten, die oft auch im medizinischen Gebrauch seien. Marchetti plädierte, wie auch Sabine Schatz (SPÖ), für eine stärkere Bewusstseinsbildung zu diesem Thema, das durchaus auch bei großen Veranstaltungen, etwa bei Bällen, ein Thema sei. Man dürfe die Verantwortung nicht auf die Opfer abwälzen, wie das leider oft geschehe, meinte Schatz. Auch Mario Lindner (SPÖ) betonte, dass man dem Thema der langanhaltenden Sedierung von Personen und dabei erfolgenden sexuellen Übergriffen mehr Aufmerksamkeit schenken solle. Opfer solcher Taten seien sowohl Frauen als auch Männer. Henrike Brandstötter (NEOS) wies auf eine hohen Dunkelziffer bei K.o.-Tropfen hin. Mit dem Hinweis auf eine wissenschaftliche Studie, deren Ergebnisse im März nächsten Jahres vorliegen sollen, plädierte die Abgeordnete für eine Vertagung des Antrags.

Bundesministerin Holzleitner informierte die Abgeordneten, dass in Reaktion auf die Zunahme von Fällen mit K.o.-Tropfen unter anderem die Beratungsstellen bei sexueller Gewalt mit mehr Mitteln ausgestattet würden. Diesen Stellen komme eine wichtige Rolle in der Bewusstseinsbildung und der Beratung zu. Der Bedarf sei zweifellos gegeben.

FPÖ will "echte Wahlfreiheit" in Kinderbetreuung

Die FPÖ tritt für "echte Wahlfreiheit" bei der Kinderbetreuung ein. Mit einem Entschließungsantrag (1108/A(E)) fordern die Freiheitlichen den flächendeckenden Ausbau ganztägiger Kinderbetreuungsangebote, eine finanzielle Wertschätzung der innerfamiliären Kinderbetreuung sowie Verbesserungen bei Betriebskindergärten und alternativen Betreuungsformen wie Tagesmüttern. Außerdem sollen ausreichend Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderungen angeboten und Ferienbetreuungsangebote ausgeweitet werden. Rosa Ecker (FPÖ) betonte im Ausschuss, echte Wahlfreiheit gebe es nur dann, wenn Frauen auch finanziell in der Lage seien, sich für mehr Zeit mit den Kindern zu entscheiden.

Der Vorstoß der FPÖ stieß auf Skepsis der anderen Fraktionen. Aus Sicht von Christoph Matznetter (SPÖ) widerspricht es grundsätzlich dem Gedanken der Gleichberechtigung, wenn Frauen wieder "zurück an den Herd" geholt werden sollen. Silvia Kumpan-Takacs (SPÖ) meinte, wenn der FPÖ der Ausbau der Kinderbetreuung ein tatsächliches Anliegen sei, so habe sie zahlreiche Gelegenheiten, dazu auf Länderebene aktiv zu werden. Eine "Herdprämie" für Frauen sei jedenfalls der falsche Zugang. Kinder zuhause zu halten bedeute auch, ihnen den Zugang zu Angeboten der Elementarbildung vorzuenthalten. Die SPÖ-Abgeordnete sprach sich für eine Vertagung des Antrags aus.

Aus Sicht von Meri Disoski (Grüne) zeigt das Konzept der FPÖ zur Kinderbetreuung den wesentlichen Mangel, dass es die Väterbeteiligung gänzlich ausklammere. Es ignoriere auch, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt ein wesentlicher Punkt für die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen sei.

Die FPÖ-Abgeordneten Ecker und Lisa Schuch-Gubik wiesen den Begriff "Herdprämie" vehement zurück. Hier gehe es um echte Wahlfreiheit, meinte Ecker. Schuch-Gubik fand es bedauerlich, dass Mütter, die mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, im gesellschaftlichen Diskurs immer mehr abgewertet würden. (Schluss Gleichbehandlungsausschuss) sox