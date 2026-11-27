Wien (OTS) -

Als „beispiellosen demokratiepolitischen Skandal“ kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA die gestern von der Verlierer-Ampel im Verfassungsausschuss des Parlaments auf den Weg gebrachte Änderung des Parteiengesetzes, die ganz offensichtlich auf eine „Aushebelung“ des Verfassungsgerichtshof-Erkenntnisses abziele: „Nachdem wir Freiheitliche im Oktober 2025 einen Antrag gegen die von den Systemparteien beschlossene Regelung zur Betreuung von Social-Media-Accounts von Regierungsmitgliedern durch Kabinettsmitarbeiter eingebracht haben, hat der Verfassungsgerichtshof uns Recht gegeben und vor wenigen Wochen dieses ‚Beinschab-Tool 2.0‘ als verfassungswidrig aufgehoben. Jetzt will sich die Verlierer-Ampel die rückwirkende Geltung dieses VfGH-Erkenntnisses aushebeln und sich so vor Straf- und Rückzahlungen für die illegalen Methoden, Kabinettsmitarbeiter für Parteizwecke auf Steuerzahlerkosten einzuspannen, drücken! Rechnungshof und UPTS müssen sofort mit ihren Prüfungen beginnen, wie es unser Bundesparteiobmann Herbert Kickl bereits gefordert hat, denn hier besteht akute politische Verdunkelungsgefahr!“

Der Gesetzesentwurf der Verlierer-Ampel-Parteien, der gestern gegen die Stimmen der FPÖ den Verfassungsausschuss passierte, sieht nämlich konkret vor, dass die Aufhebung des verfassungswidrigen Parteiengesetzes erst mit 1. Jänner 2026 gelten soll. „Das heißt, die Systemparteien wollen den Schaden, den sie etwa in den Jahren 2025 oder Schwarz-Grün noch 2024 mit der Betreuung von Social-Media-Accounts durch Kabinettsmitarbeiter verursacht haben, quasi wieder im Nachhinein legalisieren. Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs wäre nämlich geboten, diese verfassungswidrigen Bestimmungen ab sofort nicht mehr anzuwenden. Es ist Transparenz zu schaffen und zu Unrecht für Parteizwecke eingesetztes Steuergeld zurückzubezahlen! Was ÖVP, SPÖ und NEOS mit der Änderung des Parteiengesetzes jetzt betreiben, ist daher eine glatte Verhöhnung unseres Rechtsstaates!“

Hafenecker erinnerte daran, dass Betreuung von Social-Media-Auftritten durch Kabinettsmitarbeiter eine illegale Verschiebung von Staatsgeldern in Richtung der Regierungsparteien darstelle, die auch die Chancengleichheit politischer Parteien verletze, wie der VfGH auch in seinem Erkenntnis festgestellt hatte, da Nicht-Regierungsparteien diese Mittel gar nicht zur Verfügung haben. „Das heißt also nichts anderes, als dass die Verlierer-Ampel jetzt die Wahlverzerrung von ÖVP und Grünen 2024 folgenlos machen und die Rechtswirkungen des VfGH-Erkenntnisses unterlaufen will. Das ist ein Frontalangriff auf unsere Demokratie und lässt tief darauf blicken, welches höchst problematische Verständnis die Systemparteien von freien, gerechten Wahlen und unserem Rechtsstaat haben.“