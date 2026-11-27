Wien (OTS) -

Scharfe Kritik an den Kürzungen im Wiener Kulturbudget 2027 übt Werner Kogler, stv. Klubobmann und Kultursprecher der Grünen. „Bürgermeister Ludwig und die SPÖ streichen den kostenlosen Kultursommer, kürzen bei den Wiener Symphonikern um 1,6 Millionen Euro und lassen das Amerlinghaus ausbluten. Gleichzeitig wird weiter Geld in die Stadtstraße gepumpt. Hier wird im wahrsten Sinne des Wortes betoniert statt sinnvoll konsolidiert.“

Der Kultursommer, der Kultur kostenlos und dezentral in die Bezirke brachte, soll 2027 eingestellt werden. Die Klima Biennale wird ausgesetzt, den Wiener Festwochen fehlen 1,5 Millionen Euro, dem Filmfonds Wien eine Million. Die Theater in der Josefstadt, das Volkstheater und das Theater der Jugend sowie ImPulsTanz müssen jeweils 8 Prozent einsparen. Die Proberäume für die freie Szene werden gestrichen. Dem Amerlinghaus wird die Förderung für 2027 ganz gestrichen, nachdem sie bereits 2026 halbiert wurde.

„In die Stadtstraße pumpt die Stadt Wien allein 2027 rund 49 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr als die 31 Millionen, die bei der Kultur eingespart werden sollen. Die SPÖ hat sich entschieden, bei Theatern, Orchestern und der freien Szene zu kürzen, aber an einem Straßenprojekt mit Gesamtkosten von rund 460 Millionen Euro festzuhalten“, so Kogler.

Besonders dreist sei die Kurzfristigkeit: „Häuser planen ihre Spielzeiten und Produktionen Jahre im Voraus. Wer ihnen so spät die Mittel kürzt, nimmt Entlassungen und Programmstreichungen bewusst in Kauf. Gewachsene Strukturen in der freien Szene und im Amerlinghaus lassen sich nicht einfach wieder aufbauen, wenn sie einmal zerstört sind.“

Kogler abschließend: „Österreich versteht sich als Kulturland. Dieses Selbstverständnis lebt von Orchestern, Theatern, Festivals und einer freien Szene, die Menschen in allen Bezirken erreicht. Wenn die Wiener SPÖ so weitermacht, verspielt sie das. Wir fordern sinnvolles Konsolidieren bei Betonprojekten statt wahlloses Kürzen bei der Kultur: Kultursommer retten, Amerlinghaus absichern, keine Kürzungen bei Symphonikern und freier Szene.“