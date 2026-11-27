Wien (OTS) -

Zum heute von der Alterssicherungskommission beschlossenen Mittelfristgutachten 2026 bis 2031 fordert Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec ein Ende des ständigen Pensions-Alarmismus: „Jedes Jahr im November wird dasselbe Schreckgespenst an die Wand gemalt. Das Gutachten zeigt aber: Die Finanzierung der Pensionen ist stabil, und gemessen an der Wirtschaftsleistung steigen die Bundesmittel sogar langsamer, als vor einem Jahr angenommen worden ist.“

Laut Gutachten liegen die Bundesmittel für die gesetzliche Pensionsversicherung 2030 bei 4,17 Prozent des BIP – vor einem Jahr waren 4,23 Prozent prognostiziert. Bereits 2025 lagen sie mit 3,72 Prozent unter der Prognose. Der Aufwand für die Beamtenpensionen sinkt bis 2031 von 3,18 auf 2,94 Prozent des BIP. Und das Verhältnis von Versicherten zu Pensionen bleibt bis 2031 mit 1,70 stabil.

„Wer wieder von explodierenden Pensionskosten spricht, verunsichert 2,6 Millionen Menschen, die sich auf ihre Pension verlassen – und auf das, was sie sich ein Leben lang erarbeitet haben“, betont Korosec.

Kostenwahrheit: Nicht alles, was Pension heißt, ist Pension

Bei den Zahlen fordert Korosec Kostenwahrheit ein: Ein gutes Viertel der Bundeszuschüsse, die den Pensionen zugerechnet werden, hat mit der Versicherungsleistung Pension nichts zu tun – etwa Mindestpensionen, Kindererziehungszeiten, Reha-Kosten oder Pflegegeld.

Das eigentliche Problem: zu wenig Beschäftigung Älterer

Dass der Bund 2026 rund 706 Millionen Euro mehr zuschießen muss als erwartet, liegt vor allem an der schwachen Konjunktur: Laut Gutachten gibt es rund 19.700 Pflichtversicherte weniger als prognostiziert. „Der größte Hebel ist, dass Menschen gesund bis zum gesetzlichen Pensionsalter arbeiten können. Dafür braucht es Betriebe, die Ältere einstellen und halten“, sagt Korosec.

Forderungen des Seniorenbunds

Transparente Darstellung: Bundesmittel sind getrennt auszuweisen – Versicherungsleistung Pension auf der einen Seite, Sozial-, Gesundheits- und Familienleistungen auf der anderen.

Bundesmittel sind getrennt auszuweisen – Versicherungsleistung Pension auf der einen Seite, Sozial-, Gesundheits- und Familienleistungen auf der anderen. Ehrliche Verbuchung: Ausgleichszulagen, Kindererziehungszeiten, Rehabilitation etc. sind den zuständigen Budgets zuzurechnen.

Ausgleichszulagen, Kindererziehungszeiten, Rehabilitation etc. sind den zuständigen Budgets zuzurechnen. Beschäftigung Älterer: Das faktische muss an das gesetzliche Pensionsantrittsalter herangeführt werden – mit Anreizen und Prävention statt Kürzungen.

„Wir brauchen eine faktenbasierte Debatte, Verlässlichkeit und Transparenz statt Verunsicherung. Das sind wir allen Generationen schuldig“, sagt Korosec.