Wien (OTS) -

„Im Marchfeld sperren die Werke zu, und die Regierung freut sich über ein Plus hinter dem Komma“, kritisierte FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer anlässlich des Hilferufs der heimischen Lebensmittelwirtschaft an die Bundesregierung. ÖVP-Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer habe sich nach dem Ministerrat am 11. November über 0,2 Prozent Wachstum im dritten Quartal erfreut gezeigt. Dabei habe derselbe Minister noch am 10. Oktober auf seiner eigenen Homepage geschrieben, die wirtschaftliche Entwicklung sei „weit noch nicht genug“. „Der Minister weiß also selbst, dass es nicht reicht. Trotzdem feiert er jede noch so kleine Kommastelle. Was Stillstand bedeutet, sieht man im Marchfeld.“

„Ardo sperrt sein Werk in Groß-Enzersdorf zu, rund 240 Beschäftigte inklusive Leiharbeitern verlieren ihren Job, hunderte Gemüsebauern ihren Abnehmer.“ Laut Landwirtschaftskammer Niederösterreich werde dort mehr als 80 Prozent des heimischen Tiefkühlgemüses verarbeitet. Nach dem Aus für die Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf sei das schon der zweite schwere Schlag für die Bauern in der Region. Ardo selbst begründe die Schließung mit Energie-, Arbeits- und Rohstoffkosten, die in Österreich deutlich höher seien als in vielen anderen Teilen Europas, und habe sogar ein Hilfspaket von Bund und Land ausgeschlagen.

„Wenn ein Konzern sogar staatliches Hilfsgeld ablehnt, weil er mit dem Standort komplett abgeschlossen hat, dann zeigt das, wie schlecht die Aussichten hier sind. Mit staatlichem Fördergeld wird man das Kostenproblem nicht korrigieren können. Und an den staatlich verursachten Kosten dreht diese Bundesregierung nicht. Am Ende bezahlt das der Bauer, der auf seinem Spinat sitzen bleibt, und der Konsument an der Kassa“, so Fürtbauer.

Landwirtschaftsminister Totschnig rechne für heuer selbst mit einem „massiven“ Einkommensminus für die Bauern wegen der Dürre und der hohen Betriebsmittelkosten. „Die Dürre kann keine Regierung abstellen, aber die hausgemachten Kosten schon.“

Wie diese Regierung arbeite, zeige auch die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Statt des freiheitlichen Warenkorbs sei ein krummer Satz von 4,9 Prozent gekommen, der nur für bestimmte Zolltarifnummern gelte: Weizenmehl ja, Roggenmehl nein. Laut Regierung bringe das dem Bürger im Schnitt rund 100 Euro im Jahr, dafür beschere sie ihm die neue Paketsteuer. Und ab Jänner 2027 steige für Geringverdiener schrittweise der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. „Diese Steuersenkung ist so kompliziert, dass der Bäcker einen Steuerberater braucht, und so klein, dass man sie im Geldbörsel nicht findet. Der Supermarktkassiererin schenkt man mit der einen Hand ein paar Euro beim Einkauf und holt sie sich mit der anderen am Lohnzettel zurück. Es wird nicht geliefert, was versprochen wurde. Wer wirklich entlasten will, verzichtet auf die Steuereinnahmen und spart dafür bei den Staatsausgaben“, so Fürtbauer.

Fürtbauer fordert die Abschaffung der CO₂-Steuer, niedrigere Steuern und Abgaben auf Strom und Gas, einen verbindlichen Fahrplan zur Senkung der Lohnnebenkosten, die Rücknahme der Paketsteuer und einen Stopp für neue Melde- und Dokumentationspflichten. „Der Obmann des Lebensmittelhandels bittet die Regierung öffentlich um ‚keine neuen Ideen mehr‘. Deutlicher kann man einer Regierung nicht sagen, dass sie selbst das Problem ist“, so Fürtbauer.