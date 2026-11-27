Wien (OTS) -

Es handle sich um das „endgültige Totalversagen der gesamten Asylpolitik der Verlierer-Koalition“, so heute der freiheitliche Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann zur Wiederaufnahme von kommerziellen Direktflügen nach Damaskus. Damit sei die jahrelange Propaganda der Systemparteien, wonach Syrien zu unsicher für Abschiebungen sei, endgültig widerlegt. „Jahrelang hat man uns das Märchen erzählt, Syrien sei ein unsicheres Land, in das man niemanden zurückschicken kann. Jetzt fliegen Touristen und Geschäftsleute wieder mit Linienflügen in die syrische Hauptstadt, und die gesamte Asyl-Propaganda bricht in sich zusammen. Das ist der Beweis für das völlige Versagen der Politik von ÖVP-Kanzler Stocker und ÖVP-Innenminister Karner, die unser Land mit ihrer Untätigkeit und ihrer Showpolitik im Stich lassen!“

Besonders deutlich kritisierte Darmann in diesem Zusammenhang die Pläne der Regierung für einen „Ruanda-Deal“, die nun als reines Ablenkungsmanöver entlarvt seien. „Während Kanzler Stocker und Innenminister Karner von sündteuren und völlig realitätsfernen Asyl-Deals in Afrika faseln, liegt die Lösung direkt vor unserer Nase. Anstatt Millionen an Steuergeld für ein PR-Projekt in Ruanda zu verbrennen, das nie funktionieren wird, sollte man einfach Flugtickets nach Damaskus buchen. Dieses Manöver ist eine Verhöhnung jedes Österreichers, der mit ansehen muss, wie sein Geld für eine Politik der totalen Handlungsunfähigkeit verschleudert wird.“

„Die Zeit der Ausreden ist vorbei! Wir fordern ÖVP-Innenminister Karner auf, umgehend eine Remigrationsoffensive zu starten und die ersten Abschiebeflieger nach Damaskus zu schicken. Jeder Tag des Zögerns ist ein weiterer Tag, an dem die Sicherheit unserer Bevölkerung gefährdet und unser Sozialsystem geplündert wird. Wenn diese Regierung nicht willens oder fähig ist, die Grenzen zu schützen und illegale Einwanderer außer Landes zu bringen, muss sie Platz für eine freiheitliche Regierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl machen, die die ‚Festung Österreich‘ endlich zur Realität macht!“, forderte Darmann abschließend.