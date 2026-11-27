Wien (PK) -

Vor einem Jahr hat sich der Nationalrat einstimmig dafür ausgesprochen, dass der 2022 gegründete Frauenförderungsfonds LEA (Let's Empower Austria) dem Parlament einen jährlichen Tätigkeitsbericht vorlegen muss. Der erste Bericht über die finanzielle Gebarung und die Tätigkeit des Fonds stand heute im Gleichbehandlungsausschuss zur Debatte. Die Abgeordneten haben einhellig beschlossen, diesen auch im Plenum zu diskutieren.

Frauenministerin Eva Maria Holzleitner betonte, dass die Transparenz von LEA gegenüber dem Parlament nun gegeben sei. Die bisherige Arbeit des Fonds sei gut gelaufen, so die Ministerin. Sie begrüßte, dass LEA in der strategischen Ausrichtung für die Zukunft daran arbeite, die Angebote in der bestehenden Gleichstellungslandschaft gut einzubringen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Auskunft gaben auch die Direktorin von LEA Gabriele Költringer sowie ihre Stellvertreterin Eleonora Kleibel. Költringer erläuterte den Fokus auf Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung durch Materialien, Workshops und Fortbildung für Pädagoginnen und Pädagogen. Der neue strategische Schwerpunkt liege künftig auf der Vernetzung und Kooperation.

LEA informiert über Finanzen und Tätigkeiten 2025

Der Frauenförderungsfonds LEA hat sich zum Ziel gesetzt, durch Information, Bewusstseinsbildung, Vernetzung und Förderung die Rahmenbedingungen und Chancen von Mädchen und Frauen zu verbessern. Die Aktivitäten finden ohne Teilnahmegebühr statt und setzen sich unter anderem mit tradierten Geschlechterrollen sowie mit Gewalt an Frauen auseinander. Laut Bericht (III-402 d.B.) nutzte der Fonds 2025 knapp 80 % seines Gesamtbudgets von 2.818.984,80 Ꞓ für Personalaufwand sowie Informations- und Fördermaßnahmen zur Geschlechtergleichstellung - auch durch gemeinnützige Organisationen. Der Rest deckte den laufenden Betrieb samt IT und Miete ab, nicht verwendete Mittel flossen in die Rücklagen.

Bei 150 Schulbesuchen wurden 3.419 Schülerinnen und Schüler erreicht, zudem gab es 26 außerschulische Workshops, 35 Onlineseminare, 13 Veranstaltungen sowie acht Weiterbildungsangebote für Pädagoginnen und Pädagogen. Darüber hinaus umfasste das Netzwerk des Fonds Ende 2025 185 ehrenamtliche LEA-Role-Models, die Identifikationsmöglichkeiten bieten. Auch gedruckte Informationsmaterialien sowie die Website des Fonds stellten Informationen bereit. Der Bericht wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen zur Kenntnis genommen.

Abgeordnete stellen Fragen zum Bericht

Im Ausschuss interessierten sich die Abgeordneten für die Details des Berichts. Rosa Ecker (FPÖ) etwa thematisierte, dass laut Bericht 400.000 Ꞓ für Projektförderungen an Dritte budgetiert waren. Ihr fehlte eine Aufschlüsselung, welche Organisationen diese Mittel erhalten haben. Frauenministerin Holzleitner wies darauf hin, dass die geförderten Projekte samt Fördersumme und Ziel auf der Website von LEA aufgelistet seien. Im nächsten Bericht werde man diese Liste integrieren, versicherte sie. Kritik gab es von Rosa Ecker (FPÖ) und von Meri Disoski (Grüne) auch daran, dass im Jahr 2025 rund 165.000 Ꞓ in Rücklagen geflossen seien und das Budget mit dem jüngsten Doppelbudget dennoch erhöht worden sei. Für die LEA-Direktorin Gabriele Költringer sind Rücklagen wichtig, um eine Sicherheit bei der Liquidität zu haben.

Meri Disoski (Grüne) sprach auch den rund 50 % des Budgets umfassenden Personalaufwand an. Aus ihrer Sicht handle es sich um eine sehr hohe Quote. Ministerin Holzleitner und Direktorin Költringer hielten dem entgegen, dass die Mitarbeitenden hauptsächlich in der Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen wie Materialien und Workshops tätig seien. Holzleitner hielt es für legitim, dass dieses - überwiegend pädagogisch geschulte - Personal ein reguläres Anstellungsverhältnis habe.

Irene Eisenhut (FPÖ) und Meri Disoski (Grüne) fragten nach, wie LEA die Wirkung der Aktivitäten misst. Eisenhut interessierte sich insbesondere für die Messung der Langzeitwirkung. Alle Maßnahmen würden anhand von Wirkungszielen entwickelt, mit Fragebögen evaluiert und anschließend weiterentwickelt, so die LEA-Direktorin. Ihre Stellvertreterin Eleonora Kleibel ergänzte, dass alle fünf Jahre im Rahmen des Corporate Governance Kodex eine externe Evaluierung vorgesehen sei. Diese finde im Jahr 2027 statt.

Von Sabine Schatz (SPÖ) und Margreth Falkner (ÖVP) nach der neuen Strategie und den Schwerpunkten für die Zukunft gefragt, betonte Kleibel, dass es dem Fonds wichtig sei, Doppelungen mit anderen bestehenden Angeboten zu vermeiden. Anfang November habe das erste LEA-Gleichstellungsforum stattgefunden, um zu ermitteln, was der Sektor brauche. Der Fonds wolle als Informationsdrehscheibe fungieren und noch besser darauf achten, welche Lücken bestehen.

MINT-Berufe, KI und Lernmaterialien weitere Themen

Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) fragte die Frauenministerin, wo sie derzeit die größten gesellschaftlichen Herausforderungen sehe, bei denen LEA einen Beitrag leisten könne. Holzleitner führte die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen im Zusammenhang mit der immer noch großen Gehalts- und Pensionsschere sowie Entwicklungen durch die künstliche Intelligenz (KI) an.

Die Seminare für Finanzbildung von LEA thematisierte Margreth Falkner (ÖVP). Es gebe einen großen Wunsch von Frauen nach verständlicher und unabhängiger Orientierung zu Themen wie Geldanlage, Vorsorge und Vermögensaufbau, sagte LEA-Direktorin Költringer. Der Fonds biete unabhängige Schulungen in diesem Bereich und arbeite nicht mit der Finanz- und Bankenbranche zusammen.

KI-Kompetenzen brachte Roland Baumann (SPÖ) zur Sprache. Költringer berichtete von einer großen Nachfrage in diesem Bereich. Der Frauenförderungsfonds habe unter anderem ein Fortbildungsformat in Kooperation mit der Johannes Kepler Universität Linz entwickelt, das sich an Pädagoginnen und Pädagogen sowie an Privatpersonen richte.

Wie Henrike Brandstötter (NEOS) interessierte sich Baumann außerdem für Maßnahmen für Frauen im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). LEA habe einen Schwerpunkt auf Materialien und Workshops zum Aufbrechen stereotyper Berufsbilder insbesondere im MINT-Bereich gelegt, so Költringer. Auch der Fördercall 2025 sowie eine Studie hätten sich diesem Schwerpunkt gewidmet.

Ricarda Berger (FPÖ) wollte wissen, wer die Materialien, die an Schulen ausgegeben werden, auf ihre politische Neutralität und pädagogische Eignung prüfe. LEA sei in der Erstellung der Materialien durch die Fondsstruktur unabhängig, betonte Ministerin Holzleitner. Das Ministerium mache keine Vorgaben.

Silvia Kumpan-Takacs (SPÖ) machte darauf aufmerksam, dass sich Rollenbilder bei Kindern schon sehr früh einprägen. Sie fragte vor diesem Hintergrund nach, ob auch Kindergärten und Volksschulen im Fokus des Fonds stehen. LEA halte keine Workshops in Kindergärten ab, arbeite in diesem Bereich aber stark mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zusammen, berichtete Direktorin Költringer.

Gudrun Kugler (ÖVP) interessierte sich für den Jugendbeirat von LEA. Dieser bestehe derzeit aus 14 Mitgliedern aus fünf Bundesländern, gab die stellvertretende Direktorin Kleibel Auskunft. Die Jugendlichen würden einerseits rückmelden, ob die Materialien zielgruppengerecht seien, und andererseits eigene Projekte entwickeln. (Fortsetzung Gleichbehandlungsausschuss) kar