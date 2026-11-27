Wien (OTS) -

„Gesundheitliche Notlagen können uns jederzeit treffen. Dann sollten sich die Menschen im Land darauf verlassen können, dass transparent, gut und rasch abgestimmt und nachvollziehbar gehandelt wird – statt wieder erst mitten in der Krise Zuständigkeiten zu klären und Gesetze im Wochentakt zu flicken. Egal ob in Attnang Puchheim oder Nüziders – das haben sich die Menschen im Land verdient. Was wir ganz sicher nicht brauchen: ein erneutes Kompetenzgerangel auf Kosten der Gesundheit im Land. Denn der Rechnungshof bestätigt schwarz auf weiß, was wir seit Monaten kritisieren: Ein fertiger Entwurf für ein neues Epidemiegesetz liegt seit Anfang 2024 vor. Es fehlt einzig der politische Wille, ihn in Begutachtung zu schicken und die nötige Debatte anzustoßen, um rasch zu beschließen“, sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, zum heute veröffentlichten Rechnungshofbericht „Krisenvorsorge in der öffentlichen Gesundheit“.

Sogar das gesamtstaatliche Lagebild der Regierung für 2025 nennt den Beschluss eines neuen Epidemiegesetzes als Handlungsoption. In der Reformpartnerschaft von Bund und Ländern war es trotzdem kein Thema. Im März 2025 hatte Staatssekretärin Königsberger-Ludwig angekündigt, das Gesetz gehe „bald“ in Begutachtung. Auf Schallmeiners parlamentarische Anfrage, was „bald“ im Ministerium bedeute, antwortete Ministerin Schumann, das sei „nicht Gegenstand des parlamentarischen Interpellationsrechts“.

„20 Monate später ist der Entwurf noch immer nicht begutachtungsreif, und kein anderes Ministerium wurde seither eingebunden. Der Rechnungshof warnt ausdrücklich davor, dass im Ernstfall kein modernes Gesetz bereitsteht. Wer bei der Krisenvorsorge so trödelt und dem Parlament dann noch schnippisch die Antwort verweigert, nimmt weder den Rechnungshof noch die Gesundheit der Menschen ernst. Ein neues Epidemiegesetz darf nicht hinter verschlossenen Türen entstehen. Es braucht jetzt eine breite, offene und faktenbasierte gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir uns auf die nächste Krise vorbereiten. Nur so schaffen wir Vertrauen und entziehen Falschinformationen den Boden. Dafür muss die Ministerin den Entwurf aber endlich auf den Tisch legen. Die nächste Krise wartet nicht, bis sich die Regierung ‚bald‘ einig wird“, so Schallmeiner.

Auch bei der Arzneimittelversorgung sieht der Rechnungshof Handlungsbedarf und empfiehlt, die Wirkstoffverschreibung zu ermöglichen. Anders als in den meisten EU-Staaten dürfen Ärzt:innen in Österreich nur ein bestimmtes Präparat verschreiben und nicht den Wirkstoff. „Ist ein Medikament nicht lieferbar, könnte die Apotheke sofort ein gleichwertiges abgeben, ohne dass Patient:innen noch einmal in die Ordination müssen. Wo es medizinisch nötig ist, bleibt die Verschreibung eines bestimmten Präparats natürlich möglich. Die Regierung muss dafür nichts neu erfinden: Unser fertiger Gesetzesantrag liegt seit März 2025 im Nationalrat. Sie braucht ihn nur zu beschließen“, fordert Schallmeiner.