Wien (OTS) -

Viele Väter wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, Verantwortung im Familienalltag übernehmen und Beruf und Familie partnerschaftlich gestalten. Doch gesellschaftliche Erwartungen, finanzielle Engpässe und starre Arbeitsbedingungen machen das oft schwierig. „Wir dürfen nicht so tun, als wäre es allein eine Frage des Wollens. Viele Väter möchten mehr Verantwortung übernehmen, stoßen dabei aber auf Hürden. Diese müssen wir abbauen“, betont SPÖ-Familiensprecher Bernhard Herzog. ****

Die aktuelle Mikrozensusauswertung zeigt einmal mehr, wie ungleich Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern verteilt sind. „Noch immer sind es vor allem die Mütter, die beruflich zurückstecken. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die es Vätern ermöglichen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und sich stärker in die Betreuung ihrer Kinder einzubringen. Partnerschaftliche Familienarbeit darf nicht am Einkommen oder an veralteten Rollenbildern scheitern“, so Herzog.

Dafür brauche es neben einem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung auch familienfreundliche Arbeitsbedingungen und eine Gesellschaft, in der es selbstverständlich ist, dass beide Elternteile Verantwortung übernehmen. „Väter sind keine Helfer, die ihre Partnerinnen bei der Kinderbetreuung unterstützen. Sie sind genauso verantwortlich für ihre Kinder. Wir müssen ihnen ermöglichen, diese Verantwortung auch tatsächlich zu leben“, unterstreicht Herzog.

„Gleichberechtigung beginnt im Familienalltag. Wir brauchen Rahmenbedingungen, in denen Mütter und Väter Beruf und Familie partnerschaftlich vereinbaren können“, so Herzog. (Schluss) eg/bj