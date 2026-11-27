St.Pölten (OTS) -

Mit dem ersten pflegegeführten Bereich Niederösterreichs setzt das Landesklinikum Waidhofen/Thaya einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung des Gesundheitsplans 2040+.

Eine Nurse-led Unit (NLU, von der Pflege geleiteter Bereich) richtet sich an medizinisch stabile Patientinnen und Patienten, die nach einer akuten Erkrankung noch einen erhöhten und komplexen Pflege-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf haben, bevor sie sicher nach Hause oder in eine geeignete Anschlussversorgung entlassen werden können.

Ziel dabei ist es, die pflegerische Versorgung zu stärken, Patientinnen und Patienten gezielt auf die Entlassung vorzubereiten und Wiederaufnahmen zu reduzieren.

Die Pflege übernimmt dabei die zentrale Verantwortung für die Aufnahme und Organisation, die Betreuung und das Entlassungsmanagement. Advanced Practice Nurses (APN), also Pflegepersonen mit umfassender Praxiserfahrung und erweiterten Kompetenzen, übernehmen die klinische Führung der pflegerischen Versorgung. Medizinerinnen und Mediziner sowie andere Gesundheitsberufe, wie etwa Diätologie, Logopädie, Ergotherapie, Psychologie oder Sozialarbeit, können gezielt bei Bedarf hinzugezogen werden.

Gemeinsam mit jeder Patientin und jedem Patienten wird individuell betrachtet, was für eine sichere Rückkehr nach Hause wichtig ist. Dabei werden Schmerz, Mobilität, Ernährung, Schlaf, Haut und psychisches Wohlbefinden berücksichtigt.

Im Rahmen eines Pilotprojektes unter der Leitung von Doris Fidi, MAS, Stv. Pflegedirektorin, werden am Landesklinikum Waidhofen/Thaya seit Anfang November erstmals Patientinnen und Patienten auf einem pflegegeleiteten Bereich betreut. Gestartet wird mit 6 Betten. Die gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse sollen als Grundlage für die weitere Entwicklung dienen. Ziel ist es dieses Modell an weiteren Standorten in Niederösterreich zu etablieren.

„Mit der ersten Nurse-led Unit Niederösterreichs in Waidhofen an der Thaya setzen wir einen zentralen Bestandteil des Gesundheitsplans 2040+ um. Dieses neue Versorgungsmodell soll künftig allen Gesundheitsregionen zugutekommen und bietet Vorteile auf mehreren Ebenen: Patientinnen und Patienten werden gezielt auf ihren Alltag nach dem Krankenhausaufenthalt vorbereitet und dabei unterstützt, ihre Selbstständigkeit schrittweise zurückzugewinnen. Gleichzeitig werden Angehörige aktiv in den Genesungsprozess eingebunden und auf die Betreuung zu Hause vorbereitet. Die Nurse-led Unit bildet damit eine wichtige Brücke zwischen dem Krankenhaus und dem eigenen Zuhause und ermöglicht einen bestmöglichen Übergang in den gewohnten Alltag“, betont Landesrat Anton Kasser.

Organisatorisch ist der pflegegeleitete Bereich an die Abteilung Innere Medizin 3 angebunden und nutzt deren bestehende Infrastruktur. Das ermöglicht kurze Wege und einen effizienten Ressourceneinsatz. Die Aufnahme erfolgt zunächst über die internistischen Abteilungen des Landesklinikums Waidhofen/Thaya. Eine schrittweise Erweiterung auf weitere Fachbereiche ist vorgesehen.

Auch die Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur, Mag. Dr. Elisabeth Bräutigam, MBA, ist vom Konzept der Nurse-led Unit überzeugt: „Die Nurse-led Unit zeigt beispielhaft, wie wir bestehende Kompetenzen in der Gesundheitsversorgung noch gezielter einsetzen können. Pflegeexpertise übernimmt dabei eine zentrale Rolle, während Ärztinnen und Ärzte gezielt dort eingebunden werden, wo ihre medizinische Expertise erforderlich ist. Damit entsteht eine neue Form der interprofessionellen Zusammenarbeit, und die Versorgung wird an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten ausgerichtet.“

„Auf der Nurse-led Unit steht die Frage im Mittelpunkt: Was braucht dieser Mensch, um sicher nach Hause zu gehen? Mit der täglichen pflegegeleiteten Visite, gezielter Anleitung und der Einbindung der Angehörigen schaffen wir genau das. Die NLU zeigt, was professionelle Pflege leisten kann“, erklärt DGKP Markus Nothnagel, BSc, MSc, der als verantwortliche Advanced Practice Nurse in dieses Projekt eingebunden ist.

Dass das Landesklinikum Waidhofen/Thaya als Pilotstandort ausgewählt wurde, ist kein Zufall. Eine Bedarfserhebung aus dem Jahr 2025 an den Kliniken des Waldviertels bestätigte das Potenzial dieses Versorgungsmodells. Zudem sind im Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl bereits Advanced Practice Nurses tätig. Diese akademisch weiterqualifizierten Pflegepersonen verfügen über erweiterte Kompetenzen, wie etwa evidenzbasierte Praxis, ethische Entscheidungsfindung sowie Beratung und Anleitung. Damit bringen sie wichtige fachliche Voraussetzungen für die Umsetzung der NLU mit. Die Erfahrungen aus dem Pilotbetrieb sollen zeigen, wie pflegegeleitete Versorgung künftig auch in anderen Gesundheitsregionen Niederösterreichs umgesetzt werden kann.