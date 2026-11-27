Wien (OTS) -

Am 28. November 2026 jährt sich der Holodomor zum 93. Mal. 1932 und 1933 führte die sowjetische Führung in der Ukraine gezielt eine Hungersnot herbei, Millionen Menschen verhungerten. „Der Holodomor war ein absichtlich herbeigeführtes Verbrechen an weiten Teilen der Bevölkerung. Wir gedenken der Millionen Opfer. Ihr Leid darf nicht vergessen werden“, sagt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für Außenpolitik im Nationalrat. ****

„Heute setzt Russland in seinem Angriffskrieg erneut Hunger als Waffe ein, bombardiert Häfen und Getreidespeicher der Ukraine und trifft damit auch Menschen im Globalen Süden. Aus der Erinnerung an den Holodomor erwächst die Verpflichtung, an der Seite der Unterdrückten und Ausgehungerten zu stehen und überall gegen Hunger als Mittel der Gewalt aufzutreten“, so Bayr abschließend. (Schluss) eg/lw