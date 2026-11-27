Wien (PK) -

Die Reform des Wehr- und Zivildienstes sowie die Zulassung von Impfungen in Apotheken zählen zu den Themen, mit denen sich die Fachausschüsse des Nationalrats kommende Woche befassen. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Volksgruppengesetzes findet am 1. Dezember der Tag der Volksgruppen im Parlament statt. Neben speziellen Demokratiebildungsangeboten für Schulklassen stehen eine Dialogplattform für die autochthonen Volksgruppen sowie eine Festveranstaltung auf dem Programm. Beim Jugendparlament schlüpfen Jugendliche aus Vorarlberg und Wien in die Rolle von Abgeordneten und diskutieren ein Gesetz über Zukunftsinvestitionen an Schulen.

Montag, 30. November 2026

Bis 4. Dezember absolviert Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs einen Besuch in der Kirgisischen Republik. (Kirgisische Republik)

11 Uhr: Im Außenpolitischen Ausschuss stehen der aktuelle Außen- und Europapolitische Bericht sowie unter anderem ein Übereinkommen zur Einrichtung einer Internationalen Schadenersatzkommission für die Ukraine auf der Tagesordnung. Die Koalitionsfraktionen setzen sich für eine Regulierung autonomer Waffensysteme ein. In weiteren Entschließungsanträgen geht es der ÖVP, der SPÖ, den NEOS und den Grünen um eine Aktivierung der EU-Blocking-Verordnung zum Schutz des Internationalen Strafgerichtshofs vor Sanktionen der USA sowie um eine Freilassung politischer Gefangener in Belarus. In einem gemeinsam von FPÖ, ÖVP, SPÖ und NEOS vorgelegten Entschließungsantrag wird die Unterstützung für die offizielle Anerkennung der autochthonen deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien bekräftigt. Zudem steht der Bericht zur Weiterentwicklung der Südtirol-Autonomie auf dem Programm. (Parlament, Lokal 5 Ludwig Wittgenstein)

14 Uhr: Der Sportausschuss debattiert über den jüngsten Sportbericht. Mit dem Anti-Doping-Bundesgesetz 2027 werden die Anti-Doping-Bestimmungen an internationale Vorgaben angepasst. Die Freiheitlichen setzen sich dafür ein, dass finanzielle Mittel aus dem Sportbudget ausschließlich für Vorhaben mit unmittelbarem Bezug zum österreichischen Sport verwendet werden. Mit Blick auf die Rechnungshofprüfungen fordern die Grünen eine Reform der Bundessportförderung. (Parlament, Bundesratssaal)

Dienstag, 1. Dezember 2026

10.30 Uhr: Der Rechnungshofausschuss behandelt Prüfberichte zur Koordination der Cyber-Sicherheit, zur Sicherheit von Schülerinnen und Schülern im Internet, zur Abwehr und Prävention von Spionage im Innen-, Verteidigungs- und Außenministerium sowie zur Grundversorgung. (Parlament, Bundesratssaal)

13.30 Uhr: Ein zentrales Thema, mit dem sich der Gesundheitsausschuss befassen wird, ist das Impfen in Apotheken. Was in der Mehrzahl der EU-Länder bereits gelebte Praxis ist, soll laut einer Regierungsvorlage ab 1. Jänner 2027 auch in Österreich möglich sein. Behandelt wird auch ein Initiativantrag der Regierungsfraktionen, der auf die Schaffung eines einheitlichen öffentlichen Gesundheitsportals sowie die Entwicklung einer mobilen Anwendung in Form einer Gesundheits-App abzielt. Auf der Agenda stehen zudem noch eine Reihe von oppositionellen Anträgen, die unter anderem Forderungen nach mehr Transparenz beim Wahlarztsystem, der Verbesserung der ärztlichen Versorgungsdichte, einem besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Lachgasmissbrauch sowie nach rechtlichen Nachschärfungen beim Tierschutz sowie bei Lebendtiertransporten zum Inhalt haben. (Parlament, Lokal 4 Bertha von Suttner)

14 Uhr: Im Landesverteidigungsausschuss steht die Reform des Wehr- und Zivildienstes auf der Tagesordnung. In Entschließungen sprechen sich die Freiheitlichen gegen eine EU-Armee aus, während die Grünen mehr Ausbildungspersonal für die Wehrdienstreform fordern. (Parlament, Lokal 6 Lise Meitner)

14 Uhr: Am Tag der Volksgruppen im Parlament werden bei der "Dialogplattform autochthoner Volksgruppen" zentrale Anliegen der Volksgruppen diskutiert sowie bisherige Entwicklungen und Perspektiven für die Zukunft erörtert. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz spricht Eröffnungsworte, Parlamentsdirektor Roland Weinert Grußworte. Anschließend spricht Bundesministerin Claudia Bauer über die Novellierung des Volksgruppengesetzes, Ausblicke und Entwicklungen. Nach einem Bericht aus den Arbeitsgruppen des Bildungsministeriums durch den Fachexperten Hanspeter Huber geben die Vorsitzenden im Volksgruppenbeirat Martin Horvath, Attila Somogyi, Vladimír Mlynár, Josef Buranits, Karl Hanzl und Susanne Weitlaner Statements ab. Zum Schluss der Dialogplattform kommen die Bereichssprecherinnen und Bereichssprecher für Volksgruppen der Parlamentsfraktionen Christian Ragger (FPÖ), Agnes Totter (ÖVP), Pia Maria Wieninger (SPÖ), Michael Bernhard (NEOS) und Olga Voglauer (Grüne) zu Wort.

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Dialogplattform autochthoner Volksgruppen | Parlament Österreich

16 Uhr: Den Höhepunkt des Tages der Volksgruppen bildet eine Festveranstaltung. Nach Eröffnungsworten von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Grußworten von Bundesministerin Claudia Bauer hält der Jurist, Moderator und Angehörige der burgenlandkroatischen Volksgruppe Peter Resetarits einen Festvortrag. Anschließend diskutieren die Nationalratsabgeordneten Christian Ragger (FPÖ), Agnes Totter (ÖVP), Pia Maria Wieninger (SPÖ), Michael Bernhard (NEOS) und Olga Voglauer (Grüne) am Podium. Abschlussworte im Namen der Volksgruppenbeiräte kommen von Bernhard Sadovnik, dem Bürgermeister der Gemeinde Globasnitz/Globasnica in Kärnten. Die Veranstaltung wird live in der Mediathek des Parlaments übertragen. (Parlament, Nationalratssaal)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Tag der Volksgruppen. Festveranstaltung anlässlich 50 Jahre Volksgruppengesetz | Parlament Österreich

Mittwoch, 2. Dezember 2026

12.30 Uhr: Der Justizausschuss arbeitet noch an seiner Tagesordnung. Verhandelt werden könnten eine Regierungsvorlage zur Umsetzung der EU-Richtlinie gegen SLAPP-Klagen sowie eine von der Regierung vorgelegte Mediengesetznovelle, mit der missbräuchliche Abmahnwellen zu Postings eingedämmt werden sollen. (Parlament, Lokal 5 Ludwig Wittgenstein)

13.30 Uhr: Auch für den Sozialausschuss ist das Programm noch nicht final. Zuletzt wurden dem Ausschuss unter anderem Regierungsvorlagen zur geplanten Reform der Sozialhilfe und zur Novellierung des Verbrechensopfergesetzes zugewiesen. Auch mit einem neuen Betriebszuschuss für Jungmütter in der Höhe von 550 Ꞓ und einer Reparatur des Arbeitslosenversicherungsgesetzes in Zusammenhang mit den fällig gewordenen AMS-Nachzahlungen für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe könnten sich die Abgeordneten befassen. (Parlament, Lokal 6 Lise Meitner)

13.30 Uhr: Der EU-Unterausschuss des Nationalrats diskutiert über den Verordnungsvorschlag der Kommission zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2028 bis 2034. Auf Grundlage zweier Mitteilungen der Kommission werden zudem die EU-Erweiterungspolitik sowie die Situation der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union erörtert. (Parlament, Lokal 4 Bertha von Suttner)

Donnerstag, 3. Dezember 2026

10.30 Uhr: Die Präsidialkonferenz legt die Tagesordnungen für die nächsten Plenarsitzungen des Nationalrats fest. Mehr Informationen finden Sie in den Aussendungen "TOP im Nationalrat" der Parlamentskorrespondenz. (Parlament, Präsidiale)

Freitag, 4. Dezember 2026

8.45 Uhr: Beim Jugendparlament geht es diesmal um das Thema "Zukunftsinvestitionen an der Schule". Teilnehmen werden Schulklassen aus Vorarlberg und Wien. Begleitet von "echten" Abgeordneten schlüpfen die Jugendlichen in die Rolle von Mandatarinnen und Mandataren. Mit dabei sind diesmal Maximilian Weinzierl (FPÖ), Norbert Sieber (ÖVP), Amelie Muthsam (SPÖ), Lisa Aldali (NEOS) und Markus Koza (Grüne). (Parlament, Nationalratssaal)

Das Plenum des Jugendparlaments wird ab 15 Uhr live in der Mediathek des Parlaments übertragen.

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Jugendparlament am 04.12.2026 | Parlament Österreich

(Schluss) keg

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