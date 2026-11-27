Wien (OTS) -

Die derzeitige Regelung der Spritpreisbremse vergünstigt den Treibstoff um 12 Cent pro Liter. Das Auffüllen eines 50-Liter-Tanks kostet Autofahrer, Unternehmen und Landwirte somit um insgesamt sechs Euro weniger. Der ARBÖ sieht diese Entlastung als wichtige Maßnahme, um Kraftfahrer und insbesondere die Pendler zu entlasten, wie Dr. Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, ausführt: „Die Bundesregierung hat mit ihrem Beschluss der Spritpreisbremse ein Zeichen gegen die massive Teuerung gesetzt, und so einen Beitrag zur Dämpfung der hohen Inflation geleistet. Die Spritpreisbremse ist eine wichtige Maßnahme zur Entlastung der Kraftfahrer und sollte auch nach dem 30. November fortgesetzt werden. Autofahren ist kein Selbstzweck, sondern notwendig, um den Arbeitsplatz zu erreichen und das soziale Leben zu organisieren. Deshalb fordern wir eine Fortsetzung dieser unterstützenden Maßnahme.“

Eurosuper hat am 26. November 2026 durchschnittlich 1,57 Euro gekostet, Diesel 1,963 Euro. Mit einem Ende der Spritpreisbremse würde Treibstoff schlagartig um 12 Cent mehr kosten. „Auf der einen Seite wird die Autobahnvignette bis Jahresende erfreulicherweise nicht verteuert, und seitens der Politik wird diese Ersparnis von 2,10 Euro als inflationsdämpfende Maßnahme angekündigt. Auf der anderen Seite soll eine Tankfüllung von einem Tag auf den anderen um 6 Euro teurer werden? Diese beiden Maßnahmen würden zu einem deutlichen Widerspruch zueinander stehen, weshalb eine Fortführung der derzeitigen Spritpreisbremse unumgänglich ist“, fordert Rezar.

Der ARBÖ spricht sich daher für eine Beibehaltung der Spritpreisbremse aus, auch deshalb, weil die Rohölpreise nach einem zwischenzeitlich starken Rückgang im November in den vergangenen Tagen wieder angezogen haben. Gerade in Zeiten hoher Inflation, steigender Energiepreise und enorm hoher finanzieller Belastungen sollten Kraftfahrer entlastet werden, wie Rezar abschließend ausführt: „Aus heutiger Sicht kann nicht gesagt werden, wie sich die Preise aufgrund der globalen Lage in den kommenden Wochen entwickeln werden. Besonders Personen mit geringem Einkommen und Pendler müssten dann möglicherweise extreme Preissteigerungen schultern. Das ist unfair und unsozial, weshalb wir die Fortsetzung der Spritpreisbremse fordern.“