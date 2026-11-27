Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichte Mittelfristprognose der Alterssicherungskommission macht den Handlungsbedarf deutlich: Die öffentlichen Ausgaben für Pensionen werden in den kommenden fünf Jahren von aktuell 37,5 Milliarden Euro auf rund 45,7 Milliarden Euro im Jahr 2031 ansteigen. „Es handelt sich daher um eine Fehldiagnose der Arbeiterkammer, wenn sie meint, wir hätten kein Finanzierungsproblem, sondern ein Beschäftigungsproblem. Die Fakten besagen das genaue Gegenteil“, so Rolf Gleißner, Leiter der Abteilung für Sozial- und Gesundheitspolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Aber auch die Argumentation des ÖGB, man brauche ein Bonus-Malus-System zur Beschäftigung Älterer, sei nicht haltbar.

Denn tatsächlich nimmt die Beschäftigung älterer Menschen stark zu, vor allem jene von Frauen durch die schrittweise Anpassung des Frauenpensionsantrittsalters. „Trotz vier Jahren Wirtschaftsflaute liegt die Beschäftigungsquote der über 60-jährigen Frauen heute um mehr als zehn Prozentpunkte höher als noch vor wenigen Jahren. Das zeigt, dass der Arbeitsmarkt die Erhöhung des Frauenpensionsalters gut aufnimmt“, stellt Gleißner klar. Ein Bestrafungssystem für Betriebe sei daher unnötig und zudem in vielen Branchen in der Realität nicht umsetzbar.

„Heute kommen auf einen Menschen im Pensionsalter drei im Erwerbsalter, im Jahr 2040 nur mehr zwei, was kürzlich auch die Bevölkerungsprognose der Statistik Austria bestätigt hat. Schon jetzt fehlen Mittel in vielen Sozialtöpfen. Wenn wir nicht Maßnahmen setzen, um länger zu arbeiten, droht Österreich ein massives Finanzierungsproblem“, betont der Experte. (PWK655/DFS)