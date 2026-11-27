Wien (PK) -

Der Wert der parlamentarischen Diplomatie sei, dass sie eine bedeutende Rolle habe, um Brücken in Konflikten und zwischen Menschen zu bauen, erklärte Nationalratspräsident Walter Rosenkranz heute im Hohen Haus. In einem Gespräch mit der Generalsekretärin der Interparlamentarischen Union (IPU) Anda Filip tauschte er sich über die kommenden Schwerpunkte der Weltorganisation aller nationalen Parlamente ebenso aus, wie über aktuelle Themen, künstliche Intelligenz und die Bedeutung der parlamentarischen Diplomatie.

Bei Konflikten und Friedensverhandlungen dürfe man die vermittelnde Rolle von Parlamentarierinnen und Parlamentariern nicht unterbewerten, betonte Rosenkranz. Hinsichtlich der Friedensverhandlungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine sprach sich der Nationalratspräsident dafür aus, dass der Europarat als Institution, die auf den Werten der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte gegründet wurde, eine stärkere Rolle spielen sollte. In der aktuellen Weltsituation brauche es Dialog mehr denn je, befand auch Filip. Die IPU könne mit ihren Aktivitäten dabei eine verbindende Rolle spielen. Die Generalsekretärin der IPU bedankte sich für den Empfang. Österreich sei 1889 eines der Gründungsmitglieder der Organisation gewesen und seither sehr engagiert aktiv.

Hinsichtlich der Entwicklungen rund um die künstliche Intelligenz appellierte der Nationalratspräsident, dass der Gesetzgeber nicht die Entwicklungen abwarten dürfe, sondern sich jetzt damit auseinander setzen müsse. Die künstliche Intelligenz biete sowohl Chancen als auch Risiken. Es gelte daher dementsprechend rechtlich vorzusorgen. (Schluss) pst

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