Wien (OTS) -

Das Rote Kreuz Steiermark hat mehrere Führungspersonen suspendiert bzw. freigestellt. Grund dafür ist laut Medienberichten, dass es Unregelmäßigkeiten bei der Ausbildung von Notfallsanitäter:innen gegeben hat. Die Schulungen sollen nicht den gesetzlichen Standards entsprochen haben. Die Konsequenz ist, dass Notfallsanitäter:innen bis auf Weiteres nicht ihre vollen Kompetenzen zum Einsatz bringen dürfen, um Leben zu retten. Zugänge zu Venen zu legen, um lebensrettende Medikamente zu verabreichen, oder künstliches Beatmen durch Intubation sind nicht mehr erlaubt. Mario Lindner, Abgeordneter zum Nationalrat aus der Steiermark, Sprecher für Einsatzorganisationen und selbst beim Roten Kreuz aktiv, schlägt Alarm: „Die Steiermark ist nun das einzige Bundesland Österreichs, in dem Notfallsanitäter mit Zusatzausbildung diese nicht anwenden dürfen. Im Notfall kann das ernste Folgen haben und auch Menschenleben kosten!“, so Lindner. ****

Lindner begrüßt, dass das Rote Kreuz sofort personelle Konsequenzen gezogen hat und an einer lückenlosen Aufklärung interessiert ist. „Auch die steirische Landesregierung und vor allem der zuständige Landesrat Kornhäusl müssen jetzt für volle Aufklärung sorgen“, so Lindner, und weiter: „Die Notfallsanitäter:innen müssen nun so schnell wie möglich ihre Zusatzkompetenzen zurückbekommen, um im Notfall helfen zu können! Die mutmaßlichen Versäumnisse von Landespolitik und Landesverwaltung sowie der Ex-Rot-Kreuz-Führungskräfte dürfen auf keinen Fall auf dem Rücken der vielen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen ausgetragen werden. Sie alle haben nichts falsch gemacht!“ (Schluss) mf/lw