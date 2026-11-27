Wien (OTS) -

Laut Angaben der Europäischen Kommission macht die Steuerlücke, also die Differenz zwischen theoretisch geschuldeten und tatsächlich eingenommenen Steuern, in den EU-Staaten rund 130 Milliarden Euro pro Jahr aus. Allein durch Karussellbetrug werden die Verluste aktuell auf mehr als 32 Milliarden Euro geschätzt.

Die Finanzminister aus Österreich, Deutschland und Spanien fordern gemeinsam mit Vertretern der europäischen Sozialdemokratie nun in einer gemeinsamen Erklärung unter dem Titel „Schließung von Steuerschlupflöchern: Bekämpfung von Betrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung“ ein verstärktes Vorgehen auf EU-Ebene, um die bestehende Steuerlücke zu schließen.

Aufgedeckte Fälle aus den vergangenen Jahren zeigen die Bedeutung des verstärkten Kampfes gegen Steuerbetrug und Steuervermeidung deutlich auf. So ist erst vor wenigen Wochen ein Fall von Karussellbetrug in mehreren EU-Staaten mit Luxusautos bekanntgeworden. Die mutmaßliche Schadenssumme betrug 100 Millionen Euro. Allein in Österreich wird der Steuerentgang durch diesen Fall auf etwa 10 Millionen Euro geschätzt. Fast 200 Millionen Euro betrug der Schaden in einem ähnlich gelagerten Fall, bei dem Smartphones im Mittelpunkt standen.

Die sozialdemokratischen Finanzminister bekräftigen in der Erklärung ihre gemeinsame Haltung zur „Null-Toleranz“ gegenüber Steuerbetrug und den damit verbundenen illegalen Aktivitäten und betonen die Bedeutung eines koordinierten Vorgehens, um die Mitgliedstaaten bei der wirksamen Bekämpfung dieser Missstände zu unterstützen.

Die Ministerinnen und Minister wollen sich gemeinsam im Sinne der Steuergerechtigkeit dafür einsetzen, Betrug, Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung zu bekämpfen. Ziel sei eine widerstandsfähige, wettbewerbsfähige und sozial gerechte europäische Union. Denn, so die Erklärung, Steuervermeidung und Betrug schwächen das Vertrauen der Bevölkerung, verzerren den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes und verringern die öffentlichen Finanzen.

Finanzminister Markus Marterbauer: „Betrugsbekämpfung kennt keine Grenzen. Je besser die Zusammenarbeit der Behörden über Grenzen hinweg funktioniert, desto besser für Europa und die europäische Wirtschaft und die Bevölkerung. Denn faire Steuerleistungen tragen zur Finanzierung der öffentlichen Güter wie Gesundheitsversorgung, Bildung und Pensionssystem bei. Der Kampf gegen Steuerbetrug ist uns sozialdemokratischen Finanzministern in Europa ein großes Anliegen und die Eindämmung von Betrug und Steuerhinterziehung ist ganz im Sinne der ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.“