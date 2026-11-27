Wien (OTS) -

„Unsere Pensionen sind sicher. Das neue Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission bestätigt das. Die Kosten steigen, aber deutlich langsamer als in den vergangenen Krisenjahren. Was wir brauchen, ist eine faire Pensionsdebatte mit echten Zahlen statt ständiger Panikmache“, erklärt Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ). ****

Nicht alles im Pensionsbudget ist Pension

Gerstorfer fordert mehr Transparenz bei der Darstellung der Bundesmittel: „Wer über steigende Pensionskosten spricht, muss auch offenlegen, was tatsächlich eingerechnet wird. Die Pensionsversicherung finanziert nicht nur Pensionen, sondern auch Gesundheitsvorsorge, Rehabilitation, Krankenversicherungsbeiträge und soziale Leistungen.“ Allein die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge 2025 hat laut Gutachten die Bundesmittel dauerhaft um rund 0,1 Prozentpunkte des BIP erhöht.

Babyboomer längst berücksichtigt – Beamtenpensionen gehen zurück

„Die Babyboomer sind keine Überraschung. Ihr Pensionsantritt ist seit Jahrzehnten bekannt und in den Prognosen berücksichtigt“, betont Gerstorfer. Bei den Beamtenpensionen ist der Höhepunkt bereits absehbar: Die Zahl der Beziehenden erreicht 2027 ihren Höchststand und sinkt danach wieder. Der Anteil der Beamtenpensionsausgaben am BIP geht bis 2031 von 3,18 auf 2,94 Prozent zurück.

„Wer nur über steigende Ausgaben spricht, aber die absehbaren Entlastungen verschweigt, zeichnet ein verzerrtes Bild unseres Pensionssystems.“

Sichere Pensionen brauchen Arbeitsplätze und gesunde Beschäftigte

Entscheidend für die Finanzierung seien mehr Beschäftigung, gute Löhne und gesunde Arbeitsbedingungen. Das Verhältnis von Pflichtversicherungen zu Pensionen bleibt laut Gutachten bis 2031 bei 1,70 stabil. „Nicht Pensionskürzungen oder ein höheres gesetzliches Antrittsalter sichern unser System, sondern Menschen, die Arbeit haben und gesund bis zur Pension arbeiten können. Ein höheres Pensionsalter allein schafft keinen einzigen Arbeitsplatz. Es verlagert nur die Kosten von der Pension in die Arbeitslosigkeit“, so Gerstorfer. Der PVÖ fordert daher altersgerechte Arbeitsplätze, besseren Gesundheitsschutz, Weiterbildung für Ältere und wirksame Maßnahmen gegen Altersdiskriminierung.

Bonus-Malus-System: Arbeitgeber in die Pflicht nehmen

Der Österreichische Seniorenrat lässt derzeit vom WIFO ein konkretes Bonus-Malus-System ausarbeiten. Unternehmen, die ältere Beschäftigte einstellen und halten, sollen belohnt werden. Betriebe, die Ältere systematisch ausgrenzen, sollen stärker in die Pflicht genommen werden. „Wir müssen endlich darüber reden, wie Menschen bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter gesund beschäftigt bleiben können und konkrete Maßnahmen dafür setzen. Sichere Pensionen brauchen eine starke Wirtschaft, gute Arbeitsplätze und politische Verantwortung – keine Angstmache“, so Gerstorfer abschließend.