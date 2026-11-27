Wien (OTS) -

„Während die Ölkonzerne bei den Spritpreisen profitieren, zahlen die Menschen für Bus und Bahn drauf. Wir fordern eine Öffi-Preisbremse. Denn mit den Gewinnen der Öl-Multis könnte man Pendler:innen entlasten. Doch die Regierung verzichtet darauf – und lässt die Menschen im Stich. Das ist ungerecht“, sagt Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen.

Die Grünen fordern daher erneut eine echte Öffi-Preisbremse. Außerdem braucht es einen Preisstopp 2027 für alle regionalen KlimaTickets und Jahreskarten sowie leistbare Tickets für Senior:innen und Menschen mit kleinem Einkommen. „Dass die Regierung die Öl-Multis verschont, kann wirklich niemand verstehen und dass sie Öffi-Fahren ständig noch teurer macht, ebenso wenig. Für uns Grüne ist klar: Öffi-Fahren soll eine leistbare Alternative bleiben. Denn Klimaschutz darf keine Frage des Kontostands sein. Deshalb braucht es jetzt endlich eine umfassende Öffi-Preisbremse und einen fairen Beitrag der Öl-Multis“, hält Götze fest.