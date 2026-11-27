Wien (OTS) -

Der heutige Gleichbehandlungsausschuss im Parlament setzte einen wichtigen Schritt gegen die digitale Verbreitung sexualisierter Gewalt: Der Antrag der Regierungsparteien sieht vor, die Herstellung, den Besitz und die Weitergabe von Aufnahmen von Vergewaltigungen unter Strafe zu stellen. „Vergewaltigungsvideos sind keine Unterhaltung. Die Herstellung und Verbreitung solcher Aufnahmen bedeutet für die betroffenen Frauen eine zusätzliche Verletzung und Demütigung. Wer solche Videos produziert, besitzt oder verbreitet, muss zur Verantwortung gezogen werden“, betont SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz. ****

Darüber hinaus hat Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner diese Woche ein umfassendes Gewaltschutzpaket präsentiert. Die Bundesregierung hat sich auf Druck der SPÖ auf eine weitreichende Reform des Sexualstrafrechts geeinigt. Die konkreten Gesetze sollen bis Jahresende vorliegen. Ein zentraler Punkt ist „Nur Ja heißt Ja“. Das bedeutet: Sex ist nur dann okay, wenn beide es wollen. „Nie wieder soll eine Frau erklären müssen, warum sie sich nicht ausreichend gewehrt hat. Entscheidend ist, ob sie zugestimmt hat. Die Verantwortung liegt beim Täter, nicht beim Opfer“, so Schatz.

Geplant ist außerdem ein Verbot sexualisierter Deepfakes, also mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte, täuschend echt wirkende Bilder oder Videos, die Menschen gezielt demütigen und sexualisieren. „Wir ziehen eine klare gesetzliche Grenze und reagieren damit auf neue Formen digitaler Gewalt: Sexualisierte Deepfakes werden verboten und unter Strafe gestellt“, kündigt Schatz an. Das Reformpaket sieht zudem höhere Strafen und strengere Regeln bei gemeinschaftlich begangenen Sexualdelikten vor. „Wer gemeinsam sexuelle Gewalt ausübt, muss für die besondere Schwere der Tat entsprechend streng bestraft werden. Dabei sein ist nicht folgenlos!“, so Schatz.

„Wir schließen Schutzlücken, stärken Betroffene und sorgen dafür, dass Täter die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Frauen und Mädchen haben ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt – überall, auch im digitalen Raum“, so Schatz abschließend. (Schluss) eg/lw