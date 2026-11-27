Wien (OTS) -

Der heute veröffentlichte Bericht der Alterssicherungskommission zeigt erneut, dass das österreichische Pensionssystem langfristig finanzierbar bleibt. Die zentrale Kennzahl für die Finanzierung, die Bundesmittel für Pensionen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), bleibt stabil. Zudem zeigen bereits beschlossene Maßnahmen wie die Verschärfung der Korridorpension und die verminderte Pensionsanpassung 2027 eine kostendämpfende Wirkung.

„Jahr für Jahr wird behauptet, das öffentliche Pensionssystem sei nicht mehr finanzierbar. Jahr für Jahr zeigen die Zahlen der Alterssicherungskommission das Gegenteil. Wer ständig das Ende der gesetzlichen Pension heraufbeschwört, ignoriert die Fakten“, sagt die Vorsitzende der ÖGB-Pensionist:innen, Monika Kemperle.

Beschäftigung ist der Schlüssel für sichere Pensionen

Der Bericht macht außerdem deutlich, worauf es für die Finanzierung der Pensionen tatsächlich ankommt: Beschäftigung. Im gesamten Prognosezeitraum bleibt das Verhältnis von Beschäftigten zu Pensionist:innen mit rund 1,7 stabil. „Der wichtigste Hebel für die Finanzierung des Pensionssystems ist ein starker Arbeitsmarkt. Statt über ein höheres Pensionsantrittsalter zu diskutieren, braucht es endlich Maßnahmen gegen die steigende Arbeitslosigkeit und einen echten Beschäftigungsschub“, so Kemperle.

Älterenbeschäftigung stärken statt Pensionsalter erhöhen

Besonders bei älteren Arbeitnehmer:innen sieht die Vorsitzende der ÖGB-Pensionist:innen Handlungsbedarf. Das im Regierungsprogramm angekündigte Bonus-Malus-System lasse weiter auf sich warten. „Wer möchte, dass Menschen länger arbeiten, muss ihnen auch länger Beschäftigung ermöglichen. Viele verlieren kurz vor der Pension ihren Arbeitsplatz und bekommen oft nicht einmal mehr die Chance auf ein Vorstellungsgespräch. Deshalb brauchen wir endlich das versprochene Bonus-Malus-System, das Betriebe belohnt, die ältere Arbeitnehmer:innen beschäftigen, und jene in die Verantwortung nimmt, die das nicht tun.“

Für Kemperle ist klar: „Ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter stärkt die Finanzierung der Pensionen nicht. Entscheidend ist, dass Menschen bis zur Pension gesund arbeiten können, faire Löhne erhalten und echte Beschäftigungschancen haben. Wer ein längeres Arbeitsleben fordert, muss älteren Menschen auch bessere Jobchancen geben.“

Der ÖGB fordert

Bonus-Malus-System für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen

Mehr alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze

Mehr Chancen für Frauen 50+ am Arbeitsmarkt

Keine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters

Stärkung des öffentlichen Pensionssystems

Vermögensbezogene Steuern statt Belastungen für Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen

Private Vorsorge nur als freiwillige Ergänzung, nicht als Ersatz für die gesetzliche Pension.

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