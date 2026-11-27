Wien (OTS) -

Das heute erschienene Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission bestätigt die langjährige NEOS-Forderung, im Pensionsbereich endlich anzupacken und mutig die großen und notwendigen Reformen anzugehen. „Die Pensionen steigen schneller als die Einnahmen, die sie finanzieren sollen. Schon 2031 wird fast ein Drittel aller Ausgaben der Pensionsversicherung direkt aus dem Budget bezahlt - Geld, das für wichtige Zukunftsinvestitionen fehlt. Gleichzeitig unterstreichen die Zahlen des Berichts, dass der Ausgabenpfad bei Pensionen überschritten wird und damit der Nachhaltigkeitsmechanismus ausgelöst werden wird", stellt NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser klar.

In der Regierung haben NEOS mit dem Nachhaltigkeitsmechanismus einen wichtigen Schritt gesetzt. Ziel muss sein, diesen auch einzuhalten. „Die Prognose des Gutachtens ist klar: Der Zielpfad des Nachhaltigkeitsmechanismus wird um rund 3,2 Milliarden Euro überschritten – mehr als das Fünffache der gesetzlichen Toleranz. Spätestens jetzt muss jedem klar sein, dass wir handeln müssen. Denn verantwortungsvolle Politik bedeutet auch, dass wir nicht warten, bis die Notbremse greift, sondern gegensteuern, wenn wir das Problem erkennen“, betont Gasser.

„Aus diesen Zahlen müssen wir jetzt die richtigen Konsequenzen ziehen. Je früher wir handeln, desto planbarer können auch notwendige Reformen umgesetzt werden und ihre Wirkung entfalten. Kurzfristig müssen wir darüber sprechen die Pensionsgeschenke der Vergangenheit rückgängig zu machen, denn diese sind auf Kosten kommender Generationen ​gegangen. Und auch über eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Antrittsalter muss endlich offen und ideologiefrei gesprochen werden, damit wir langfristig unseren Zielpfad einhalten können. Nur so können wir unsere Pensionen absichern, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder von diesem System profitieren", sagt Gasser.