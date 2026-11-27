Wien (OTS) -

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty kritisiert FPÖ-Chef Herbert Kickl scharf. Kickl will abgelehnte Asylwerber aus Syrien und Afghanistan laut „Heute“ „mit der Eisenbahn oder mit dem Bus“ in die Ukraine abschieben.

„Wer kein Aufenthaltsrecht hat, muss Österreich verlassen. Dafür schließt die Regierung konsequent Rückführungsabkommen ab und arbeitet an Abschiebezentren in sicheren Drittstaaten. Was rechtlich nicht geht: Menschen mit Zügen in ein fremdes Kriegsgebiet abzuschieben. Herbert Kickl weiß das ganz genau: Dieser wirre Vorschlag ist zynisch, realitätsfern und rechtlich natürlich nicht umsetzbar. Bei Kickl reicht es für radikale Schlagzeilen. Für Lösungen reicht es nie“, so Shetty.

„Herr Kickl, die Welt funktioniert nicht so, wie Sie sich das zusammenreimen. Putin ist ein Diktator, der die Ukraine mit Bomben, Drohnen und Granaten überzieht. Russland zerstört gezielt Kraftwerke und Umspannwerke, damit die Kinder im Winter frieren. In Kiew planen Familien ihren Tag nach dem Stromausfallplan. Sie wissen nicht, ob sie heute heizen, kochen und ihr Handy laden können, und das bei Temperaturen, die bis auf minus 20 Grad fallen. Wenn heute die Sirenen heulen, schlafen Familien in Kellern und U-Bahn-Stationen. Also frage ich Sie, Herr Kickl: Wohin genau soll Ihr Zug fahren? In die von Russland besetzten Gebiete? In Städte, in denen jede Nacht Drohnen einschlagen können? In zerbombte Häuser ohne Fenster? Mit Heizung oder ohne?“

Kickl spricht zynisch von einer „Win-win-Situation“, weil die Ukraine die Abgeschobenen beim Wiederaufbau brauchen könnte. Shetty dazu: „Die Rechnung ist einfach: Syrer kehren nach Syrien zurück, Ukrainer in die Ukraine. Dafür wollen wir zwei Dinge: Frieden und Unterstützung beim Wiederaufbau. Genau daran arbeiten wir, in Syrien wie in der Ukraine. Allen voran die Außenministerin, die ausgerechnet dafür von der FPÖ immer wieder persönlich und unter der Gürtellinie angegriffen wird. Die Ukraine muss Millionen eigene Vertriebene wieder unterbringen und ihre verschleppten Mädchen und Buben aus Russland heimholen. Sie braucht Strom, Wärme und einen raschen und umfassenden Frieden.“

„Herbert Kickl zeigt erneut, dass er keine Ahnung hat, wie Abschiebungen in der Praxis funktionieren. Als Innenminister hat er kein einziges Rückführungsabkommen abgeschlossen. Kein einziges. Diese Bundesregierung hat bereits fünf solche Abkommen erreicht. Und Österreich schiebt heute wieder direkt nach Syrien und Afghanistan ab. Das sind genau die Länder, in die Kickl angeblich niemanden zurückbringen kann“, schließt Shetty.