Wien (OTS) -

Am Freitag, den 4. Dezember 2026, empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Präsidenten von Ungarn András Baka in Begleitung von Katalin Kövesdi zu einem offiziellen Besuch in Wien. Nach dem Arbeitstreffen der Staatsoberhäupter findet ein gemeinsames Pressegespräch statt.

Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.

Termine für Medien:

10.00 Uhr

Eintreffen des Präsidentenpaares im Inneren Burghof; Begrüßung durch Bundespräsident Van der Bellen gemeinsam mit Doris Schmidauer; Empfang mit militärischen Ehren und gemeinsamer Fotopoint

FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich aus

(Einlass von 9.15 bis 9.45 Uhr über die Adlerstiege)

12.00 Uhr

PRESSEGESPRÄCH der beiden Staatsoberhäupter

Sprache: Deutsch, Ungarisch mit Simultandolmetschung

Ort: Spiegelsaal, Präsidentschaftskanzlei, Ballhausplatz, 1010 Wien (Einlass von 11.15 bis 11.45 Uhr über die Adlerstiege)

Bilder zu den Terminen mit Bundespräsident Van der Bellen werden auf der Website www.bundespraesident.at veröffentlicht. Das Pressegespräch in der Österreichischen Präsidentschaftskanzlei wird live auf www.bundespraesident.at/livestream übertragen.



HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME

Die Teilnahme an den im Besuchsprogramm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise:

Donnerstag, 3. Dezember 2026: 9.00 – 17.00 Uhr

Freitag, 4. Dezember 2026: 8.00 – 12.00 Uhr

Kontakt Akkreditierung:

[email protected]

Tanja Ćorković-Mayrhofer

Telefon: +43 1 53115-202338

E-Mail: [email protected]

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes die Akkreditierung für diesen Besuch vor.