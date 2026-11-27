Wien (OTS) -

“Sexualisierte Gewalt endet für viele Betroffene nicht mit der eigentlichen Tat. Werden Vergewaltigungen oder andere sexuelle Gewalttaten gefilmt und die Aufnahmen verbreitet, wird den Opfern immer wieder neues Leid zugefügt. Unser Strafrecht muss auch dieser Dimension der Gewalt Rechnung tragen”, betont ÖVP-Frauensprecherin Abg. Dr. Juliane Bogner-Strauß anlässlich des gemeinsam mit SPÖ und NEOS im Gleichbehandlungsausschuss eingebrachten Entschließungsantrags betreffend die digitale Verbreitung sexualisierter Gewalt. Die digitale Verbreitung sexualisierter Gewalt in immer neueren Formen und schnellerer Geschwindigkeit stellt die österreichische Strafrechtsordnung vor ernsthafte Herausforderungen.

Während die Herstellung, der Besitz und die Weitergabe pornografischer Darstellungen Minderjähriger umfassend unter Strafe stehen, fehlt bislang ein eigener Straftatbestand, der das spezifische Unrecht im Zusammenhang mit Aufnahmen von Vergewaltigungen oder vergleichbaren sexuellen Gewalttaten an Erwachsenen erfasst. Bestehende Straftatbestände wie Cybermobbing oder unbefugte Bildaufnahmen greifen nur unter bestimmten Voraussetzungen. “Die rasante technologische Entwicklung und die Möglichkeiten der digitalen Verbreitung solcher Aufnahmen machen es notwendig, unsere Rechtslage entsprechend weiterzuentwickeln. Wer sexualisierte Gewalt bewusst dokumentiert, solche Aufnahmen vorsätzlich besitzt oder weiterverbreitet, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen”, so Bogner-Strauß, die auch darauf verweist, dass sich die Bundesregierung mit dem Regierungsprogramm 2025-2029 das Ziel gesetzt hat, das Sexualstrafrecht zu evaluieren und bestehende Lücken zu schließen.

Mit dem gemeinsamen Entschließungsantrag werden insbesondere die Justizministerin und die Frauenministerin aufgefordert, “auf Grundlage der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Sexualstrafrecht, den legistischen Handlungsbedarf hinsichtlich der Herstellung, des Besitzes und der Weitergabe von Bild- und Videoaufnahmen von Vergewaltigungen sowie vergleichbaren sexuellen Gewalttaten zu evaluieren und dem Nationalrat gegebenenfalls mit dem Ziel einer umfassenden Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Anpassung der Rechtslage vorzulegen.”

Gerade im Rahmen der weltweiten Aktion “16 Tage gegen Gewalt” ist es wichtig, ein klares Zeichen zu setzen. “Gewaltschutz muss in der digitalen ebenso wie in der analogen Welt gewährleistet sein. Es ist unsere Verantwortung, Betroffene bestmöglich zu schützen, Täter zur Verantwortung zu ziehen und dafür zu sorgen, dass das Strafrecht mit den neuen Erscheinungsformen von Gewalt Schritt hält”, so Bogner-Strauß abschließend. (Schluss)