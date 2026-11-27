Wien (OTS) -

Die neuen Zahlen der Alterssicherungskommission bestätigen einmal mehr die Position des ÖGB: Die Finanzierung unseres Pensionssystems ist auch angesichts der demografischen Herausforderungen gesichert. Gemessen an der Wirtschaftsleistung fällt der Finanzierungsbedarf des Bundes im Jahr 2030 sogar etwas geringer aus als noch vor einem Jahr prognostiziert.

Das Verhältnis von Pflichtversicherten zu Pensionen bleibt trotz der Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge bis 2031 konstant bei 1,7. „Die Finanzierung unseres Pensionssystems lebt von einer hohen Erwerbsbeteiligung. Mit mehr Beschäftigung und guten Löhnen sichern wir den Generationenvertrag nachhaltig“, sagt ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth.

Beschäftigung ist der entscheidende Hebel

Der gegenüber dem Vorjahr höher prognostizierte nominelle Finanzierungsbedarf ist in erster Linie auf die höhere Inflation und die schwächere Konjunktur zurückzuführen, nicht auf demografische Faktoren. Allein 2026 fallen die Pflichtbeiträge aufgrund der schwächeren Beschäftigungsentwicklung um 356 Millionen Euro niedriger aus als noch vor einem Jahr erwartet. „Menschen ab 50 finden oft trotz Qualifikation keinen neuen Arbeitsplatz. Wer will, dass Menschen bis zur Pension im Erwerbsleben bleiben, muss ihnen reale Beschäftigungschancen geben“, sagt ÖGB-Chefökonomin Schuberth.

Bonus-Malus-System umsetzen

Jetzt braucht Österreich einen echten Beschäftigungsschub. ÖGB und AK fordern deshalb ein Bonus-Malus-System: Betriebe, die ältere Arbeitnehmer:innen einstellen und in Beschäftigung halten, werden gefördert. Betriebe, die zu wenige ältere Arbeitnehmer:innen beschäftigen, leisten einen Ausgleichsbeitrag.

Keine weitere Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters

Die neuen Zahlen der Alterssicherungskommission liefern einmal mehr keine Begründung für eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters. Vielmehr gilt es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Menschen gesund und in Beschäftigung das gesetzliche Pensionsalter erreichen.

„Ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter schafft noch keinen einzigen altersgerechten Arbeitsplatz. Wenn ältere Menschen keine Beschäftigung finden, droht eine Anhebung des Pensionsantrittsalters vor allem eines zu bewirken: längere Arbeitslosigkeit statt längerer Beschäftigung. Damit werden Kosten innerhalb des Sozialstaats verschoben, anstatt die Finanzierungsbasis des Pensionssystems nachhaltig zu stärken“, sagt Schuberth abschließend.