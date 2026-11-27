Wien (OTS) -

„Entweder Stocker weiß es nicht besser, oder er verschweigt die tatsächlichen Kosten seiner missglückten Sommertour ganz bewusst!“, bilanzierte heute FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik angesichts der letzten Anfragebeantwortungen des Bundeskanzlers und der in den Medien kolportierten Gesamtsumme. „Stocker verschweigt nicht nur die wahren Ausgaben für Werbung, sondern auch die Kosten, die dem Innenministerium oder den Sicherheitsbehörden entstanden sind, und die Kosten der Vorabprüfung der Teilnehmer durch den Staatsschutz!“ Gerade bei diesen Kostenstellen offenbare sich die Doppelmoral der Volkspartei: „Während man der FPÖ jeden Cent für notwendige Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen aufgrund realer und konkreter Bedrohungs- und Gefährdungslagen regelmäßig zum Vorwurf macht, wird bei der Selbstdarstellungstour des Kanzlers darüber geschwiegen!“

In drei unterschiedlichen Anfragebeantwortungen an das Parlament und einem Artikel in der Tageszeitung „Heute“ scheinen unterschiedliche Kosten auf – und andere wiederum gar nicht. Bereits im Sommer führte der Bundeskanzler allein die veranschlagten Kosten für Werbung mit rund 120.000 Euro an. „Zählt man nur diese Werbekosten dazu, dann wären die tatsächlichen Gesamtkosten schon um rund 50 Prozent höher, als der Bundeskanzler in den Medien behauptet. Dass sich Stocker derart windet, wenn er offenlegen muss, wie er das Steuergeld der Österreicher verschleudert, zeigt das abgehobene Selbstverständnis dieser ÖVP!“, so Schuch-Gubik.

„Inmitten einer von der Verlierer-Koalition verursachten Teuerungswelle und in Zeiten, in denen die Menschen sich immer weniger leisten und immer mehr ertragen müssen, tourt der Kanzler auf einem Selbstdarstellungstrip durchs Land – und dann ist er nicht einmal ehrlich genug, um zu sagen, was das Ganze gekostet hat“, erklärte die FPÖ-Bundesparteisprecherin und weiter: „Stocker hat derart panische Angst vor der eigenen Bevölkerung, dass er Bürger durch den Staatsschutz aussortieren lässt. Das ist kein Dialog, wie er es dargestellt hat, sondern ein sündteurer ‚Safe-Space‘ für einen abgehobenen Kanzler, der sich der Realität verweigert!“

„Und dann besitzt er auch noch die Frechheit, dass er diese teure Bühne nutzt, um Mütter zu beschimpfen. Zuerst presst er also mit seiner Verlierer-Koalition die Familien mit seinen Belastungspaketen aus und dann beleidigt er sie von jener Bühne aus, die sie selbst bezahlen mussten – Stocker ist schlicht und ergreifend untragbar!“, so Schuch-Gubik, die abschließend festhielt: „Ein ÖVP-Kanzler muss sich vor der eigenen Bevölkerung mit deren Steuergeld verstecken. Ein Volkskanzler hingegen sucht das offene Gespräch mit den Menschen und hat keine Angst vor der eigenen Bevölkerung. Das zeigt wieder einmal, wie wichtig der kommende Systemwechsel mit einem Volkskanzler Herbert Kickl sein wird. Je früher er kommt, desto schneller können wir dieses Land aus den Klauen von feigen ÖVP-Selbstdarstellern befreien und Österreich im Schulterschluss mit den Österreichern wieder auf den richtigen Kurs bringen. Herr Stocker, werfen Sie endlich das Handtuch und machen Sie den Weg für Neuwahlen frei!“