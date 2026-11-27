Wien (OTS) -

„Das Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission ist eine To-Do-Liste für die Regierung“, sagt Markus Koza, Sozialsprecher der Grünen. Das tatsächliche Pensionsantrittsalter steigt weiter an, während der Anteil der Bundesmittel am Bruttoinlandsprodukt stabil bleibt. Gleichzeitig wirken sich die Wirtschaftskrise und die hohe Arbeitslosigkeit zunehmend auf das Pensionssystem aus. Besonders besorgniserregend ist dabei der deutliche Anstieg der Arbeitslosigkeit von Menschen, die kurz vor der Pension stehen.

Bemerkbar sei aber auch eine gewisse „Doppelzüngigkeit“ der Regierungsparteien, so Koza: „Einerseits malen sie den Teufel der Unfinanzierbarkeit an die Wand, andererseits produzieren sie gleichzeitig auf unverantwortliche Weise Mehrkosten im Pensionssystem.“ So schlägt sich alleine die Erhöhung der Pensionsbeiträge der Pensionist:innen mit jährlich rund 700 Mio. Euro Mehrkosten im Bundesbudget zu Buche. Die arbeitsmarkt- und verteilungspolitisch fragwürdige ‚Aktivpension‘ verursacht weitere 230 Mio. Euro. „„Diese zusätzlichen Belastungen erklären, warum die Prognose für den Pensionsaufwand 2029 gegenüber der letzten Prognose um etwa 1,3 Mrd. Euro nach oben korrigiert werden musste“, führt Koza aus.

Als „doppelzüngig" bezeichnet Koza auch die Haltung insbesondere von ÖVP und NEOS: Einerseits werde von den Menschen verlangt, länger zu arbeiten. Die Verantwortung dafür werde aber ausschließlich den Arbeitnehmer:innen umgehängt, während die Unternehmen als Arbeitgeber kaum in die Pflicht genommen würden und die Regierung überhaupt untätig bleibe. Gleichzeitig habe die Regierung die Beschäftigung von Menschen vor Pensionsantritt verteuert und die Mittel zur beruflichen Eingliederung älterer Arbeitsloser massiv gekürzt.

„Was die Politik jetzt liefern muss, sind Investitionen in Jobs sowie mehr Geld für Aus- und Weiterbildung arbeitsloser Menschen. Besonders dringend ist ein Bonus-Malus-System, dass die Beschäftigung von Menschen über 55 Jahren fördert und gezielte AMS- Beschäftigungsprogramme für ältere arbeitslose Menschen“, meint Koza und weiter: „Nur wer einen Job hat, kann auch wirklich länger arbeiten und so das Pensionssystem entlasten.“

„Statt ÖVP-Klientelförderung à la ‚Aktivpension’ könnte die Bundesregierung endlich damit beginnen, sich ernsthaft der Probleme von Arbeitnehmer:innen vor Pensionsantritt anzunehmen. Was ältere Beschäftigte brauchen, ist Jobsicherheit und mehr Unterstützung bei Verbleib und Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt. Und das nicht nur für unmittelbar Betroffene, sondern auch, um das Sozial- und Pensionssystem abzusichern“, erläutert Koza und hält fest: „Dazu gehört etwa auch Menschen mehr Jobsicherheit und bessere Unterstützung beim Verbleib und Wiedereintritt am Arbeitsmarkt zu bieten.“