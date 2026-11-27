Wien (OTS) -

„Ausgerechnet während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen führt uns die Bundesregierung einmal mehr vor Augen, welch geringe Priorität der Schutz von Frauen vor Gewalt für sie hat. Es wird evaluiert, geprüft, vertagt und verzögert. Was es hingegen nicht gibt, sind konkrete Gesetzesbeschlüsse, die Frauen und Mädchen besser vor Gewalt schützen“, kritisiert Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen, anlässlich des heutigen Gleichbehandlungsausschusses im Parlament.

„Seit Monaten liegt unser Gesetzesantrag zur Verankerung von ‚Nur Ja heißt Ja‘ im Sexualstrafrecht beschlussreif im Parlament. Wir reden hier von einem einzigen Satz im Strafgesetzbuch, der für die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen einen entscheidenden Unterschied macht. Nicht einmal das bringen ÖVP, SPÖ und NEOS zustande. Auch die von der Bundesregierung selbst gesetzte Frist für die Evaluierung des Sexualstrafrechts ist längst verstrichen.“

Ähnlich ernüchternd sei die Bilanz der Bundesregierung beim Schutz vor digitaler Gewalt. „Im Frühjahr hat die Bundesregierung einen Fast Track gegen digitale Gewalt angekündigt. Was sie seither abliefert, ist politisches Schneckentempo. Statt unseren Antrag für einen eigenen Straftatbestand für den Besitz und die Verbreitung von Vergewaltigungsvidoes zu beschließen, haben die Regierungsparteien unsere Initiative abgeschrieben und dabei inhaltlich abgeschwächt. Die Bundesregierung hat Monate verstreichen lassen, um am Ende hinter dem zurückzubleiben, was wir Grüne längst vorgeschlagen haben.“

„Es fehlt nicht an konkreten Lösungsvorschlägen, es fehlt am politischen Willen, sie umzusetzen. Wer während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen öffentlichkeitswirksam Solidarität mit gewaltbetroffenen Frauen bekundet, muss sich daran messen lassen, was er im Parlament für ihren Schutz zu beschließen bereit ist. Frauen brauchen keine weiteren Ankündigungen, keine weiteren Prüfaufträge und keine weiteren Vertröstungen. Sie brauchen Gesetze, die sie schützen. Und zwar jetzt“, hält Disoski fest.