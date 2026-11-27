Wien (OTS) -

Der Bund muss heuer 706 Millionen Euro mehr zur Finanzierung der Pensionen beitragen als noch vor einem Jahr erwartet. Das zeigt das neue Gutachten der Alterssicherungskommission (ASK). Statt 19,8 Milliarden Euro benötigt die gesetzliche Pensionsversicherung heuer rund 20,5 Milliarden Euro aus dem Bundesbudget. Zum Vergleich: Eine zusätzliche Pensionserhöhung um einen Prozentpunkt kostet heuer rund 670 Millionen Euro. Der Mehrbedarf ist also noch größer. Als Grund nennt die Kommission, dass sich die Wirtschaft später erholt als erwartet.

„Ein Rauchmelder, der Rauch erkennt, aber keinen Alarm auslöst, schützt niemanden. Die Alterssicherungskommission rechnet uns Jahr für Jahr vor, wie teuer das Nichtstun wird. Doch die entscheidende Frage bleibt unbeantwortet: Was müssen wir än dern?“ , kritisiert Georg Feith, Obmann der Aktion Generationengerechtigkeit.

Jeden Tag mehr Geld aus dem Bundesbudget

Weil die laufenden Beiträge zur Finanzierung der Pensionen nicht ausreichen, muss der Bund immer mehr Geld zuschießen. 2025 waren es 19,3 Milliarden Euro, 2031 werden es laut Gutachten bereits 27,2 Milliarden Euro sein – ein Anstieg um 41 Prozent innerhalb von sechs Jahren. Pro Tag sind das heuer rund 56 Millionen Euro, 2031 werden es rund 74 Millionen Euro sein. Rechnet man die Beamtenpensionen nach Abzug ihrer Beiträge hinzu, muss die öffentliche Hand 2031 dafür insgesamt knapp sieben Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aufwenden.

„Eine Wirtschaftskrise kann niemand exakt vorhersehen. Aber ein Pensionssystem muss auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten finanzierbar sein. Mit jeder zusätzlichen Milliarde für Pensionen schrumpft der Spielraum für Bildung, Gesundheit und Zukunftsinvestitionen. Wir dürfen die Gegenwart nicht auf Kosten der Zukunft unserer Kinder finanzieren“ , warnt Heike Lehner, Generalsekretärin der Aktion Generationengerechtigkeit.



Die Pensionen steigen stärker als die beitragspflichtigen Einkommen

Dass unsere Gesellschaft älter wird, ist nur ein Teil des Problems. Bis 2031 kommen laut Gutachten weiterhin rund 1,7 Versicherte auf eine Pension. Trotzdem wächst der Finanzierungsbedarf: Die durchschnittliche Pension steigt von 2025 bis 2031 um 22,4 Prozent. Die Einkommen, von denen die Pensionsbeiträge berechnet werden, steigen im Durchschnitt hingegen nur um 18,8 Prozent. Eigentlich sollte die Teilpension diesen Anstieg dämpfen. Sie wird laut Gutachten aber deutlich weniger genutzt als erwartet, die erhoffte Dämpfung ist bisher ausgeblieben.

„Die bisherigen Reformen reichen nicht aus, um diese Entwicklung zu stoppen. Wir müssen an die Ursachen des Problems heran, statt Jahr für Jahr mehr Geld in das System zu pumpen“ , so Feith.

Die Kommission soll nicht nur rechnen, sondern auch Lösungen vorschlagen

Die Alterssicherungskommission wurde eingerichtet, um die langfristige Finanzierbarkeit der Pensionen zu überprüfen. Ihr gesetzlicher Auftrag geht aber darüber hinaus: Weichen bestimmte langfristige Entwicklungen von den gesetzlichen Vorgaben ab, muss die Kommission konkrete Reformvorschläge erarbeiten. Auf diese Vorschläge muss die Bundesregierung reagieren und darlegen, wie sie die Finanzierung der Pensionen langfristig sichern will.

Schon 2024 hat die Kommission in ihrem Langfristgutachten einen erheblichen Mehrbedarf aufgezeigt: Im Jahr 2050 könnten die Zuschüsse des Bundes zur gesetzlichen Pensionsversicherung 5,7 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen. Das gesetzliche Vergleichsszenario geht hingegen von 3,0 Prozent aus. Aus Sicht der Aktion Generationengerechtigkeit hätte die Kommission bereits damals konkrete Vorschläge machen müssen, wie dieser Mehrbedarf verringert werden kann. Solche Vorschläge blieben jedoch aus.

„Diese Herausforderung des 21. Jahrhunderts löse ich nicht mit dem ständigen Wiederholen ideologischer Phrasen. Dazu braucht es die Fähigkeit und Bereitschaft zu lernen und den Mut, politische Handlungen zu setzen. Beide vermisse ich heute in der politischen Landschaft. Der Gesetzgeber hat die Kommission nicht als bloßes Rechenbüro eingerichtet. Sie soll auch aufzeigen, wie wir die Pensionen langfristig sichern können. Das ist ein wesentlicher Teil ihres gesetzlichen Auftrags, den sie derzeit nicht erfüllt“ , betont Walter Pöltner, Sozialminister a. D. und ehemaliger Vorsitzender der Alterssicherungskommission.

Österreich braucht konkrete Lösungsvorschläge

Die Aktion Generationengerechtigkeit fordert die Kommission auf, konkrete Reformvorschläge vorzulegen und deren finanzielle Auswirkungen zu berechnen. Dazu gehören ein schrittweise höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter, die Anpassung des Pensionsalters an die Lebenserwartung, bessere Anreize für längeres Arbeiten, der Rückbau teurer Sonderregelungen und eine stärkere betriebliche Altersvorsorge. Die Bundesregierung muss die notwendigen Reformen auf den Weg bringen.

„Wer jedes Jahr auf die wirtschaftliche Erholung im nächsten Jahr hofft, wird nie reformieren. Es geht nicht darum, den heutigen Pensionisten etwas wegzunehmen. Es geht darum, dass auch die Jungen von heute einmal eine sichere Pension haben“ , fordert Lehner.

Feith abschließend: „Wenn die Alterssicherungskommission keine Reformvorschläge hervorbringt, wie es der gesetzliche Rahmen vorsieht, dann stellt sich die Frage nach ihrer Existenzberechtigung.“