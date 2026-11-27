Wien (OTS) -

Der freiheitliche EU-Abgeordnete und Energieexperte Georg Mayer zeigt sich entsetzt über das Abstimmungsverhalten der ÖVP beim Euratom-Forschungs- und Ausbildungsprogramm 2028–2032. Bei der namentlichen Abstimmung am 25. November stimmten die ÖVP-Abgeordneten Reinhold Lopatka, Lukas Mandl und Angelika Winzig für den Bericht der belgischen Abgeordneten Sophie Wilmès (A10-0293/2026). Auch am Freitagvormittag ist ihre Zustimmung im einschlägigen Protokoll auf Seite 188 immer noch ersichtlich.

„Ich bin entsetzt, wie unverblümt drei ÖVP-Abgeordnete hier ihre Liebe zur Atomenergie zeigen. Mit ihrem Ja zum Wilmès-Bericht haben sie sich klar dafür ausgesprochen, Nuklearforschung mit öffentlichen Geldern zu finanzieren. Die ÖVP muss den Menschen in Österreich erklären, warum ihre Abgeordneten dafür im Europaparlament die Hand heben“, so Mayer.

Sophia Kircher enthielt sich. Für Alexander Bernhuber ist im letzten Drittel des Abstimmungsreigens in Straßburg am Mittwochmittag – in welches auch der Wilmès-Bericht fiel – keine Stimmabgabe mehr verzeichnet.

Die FPÖ-Abgeordneten stimmten entschieden gegen diesen Pro-Atomkraft-Bericht.

Der Wilmès-Bericht betrifft das 7,8 Mrd. EUR schwere Programm der Europäischen Atomgemeinschaft für Forschung und Ausbildung 2028–2032 und fordert in Erwägungsgrund 22a ausdrücklich, EU-Förderinstrumente für die Erforschung und Erzeugung von Kernenergie zu öffnen. In Erwägungsgrund 9d verlangt der Bericht sogar mehr Mittel für die Kernspaltungsforschung. Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe ba des Berichts nennt als Ziel, erste kleine und fortgeschrittene Kernspaltungskraftwerke dieser Bauart in Europa zu ermöglichen, wohingegen er in Erwägungsgrund 2a feststellt, dass die Kernenergie zuverlässig und sauber sowie als strategisch für die Stromversorgung einzuordnen ist.

„Wer in Brüssel für ein milliardenschweres Nuklearforschungsprogramm stimmt, soll diese Entscheidung auch in Österreich offen vertreten. Die Verantwortung für dieses Ja liegt bei Lopatka, Mandl und Winzig“, so Mayer abschließend.