Wien (OTS) -

Volksanwalt Christoph Luisser hat im ORF „Bürgeranwalt“ am 21. November 2026 das barocke Wiener Schlossensemble Belvedere und dessen Barrierefreiheit zum Thema gemacht. Eine auf den Rollstuhl angewiesene Bürgerin hatte sich beim Volksanwalt über die schwierigen Verhältnisse in der historischen Gartenanlage beschwert. Dieser prüfte den Fall und stellte Mängel fest. Nun tritt er für die Behebung der Barrieren sowie eine bessere Wegeführung ein und wird gehört.

Garten mit Hürden – Rollstuhlfahrern bleibt aktuell nur Treppe oder Umweg über Schwarzenbergplatz

Bei einem gemeinsamen Lokalaugenschein von Volksanwalt Christoph Luisser und dem Burghauptmann Reinhold Sahl führte die Beschwerdeführerin deutlich vor Augen, wie schwer sie es im Schlossgarten Belvedere tatsächlich hat. Der direkteste Weg zwischen dem Oberen und dem Unteren Belvedere, nämlich über die Gartenanlage, wird durch Treppen versperrt. Für Rollstuhlfahrer ein Alptraum. Zurzeit müssen diese nämlich einen unzumutbaren Umweg über die Prinz-Eugen-Straße und den Schwarzenbergplatz in Kauf nehmen.

Wie sich vor Ort herausstellte, könnte man jedoch durch entsprechende bauliche Adaptierungen Abhilfe schaffen. So wären beispielsweise die Installation eines Liftsystems oder die terrestrische Einbindung des botanischen Gartens tragbare Lösungsansätze, um den Höhenunterschied zu überwinden. Der Burghauptmann zeigte sich angesichts der erörterten Vorschläge jedenfalls umsetzungswillig.

Fehlende Gegensprechanlage und Poller - Besucherparkplätze für Rollstuhlfahrer nur schwer erreichbar

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Lage des Behindertenparkplatzes im Bereich des Unteren Belvederes. Um zufahren zu können muss derzeit ein Rollstuhlfahrer sein Fahrzeug vor den Pollern der Zufahrt abstellen und das Auto verlassen, um zur Gegensprechanlage zu gelangen. Diese befindet sich nämlich auf der anderen Seite der Einfahrt. Alles andere als eine effiziente und sichere Parkmöglichkeit für behinderte Menschen.

Wie sich nun herausstellte ist sich die Österreichische Galerie Belvedere dieser Problematik bewusst und hat auch bereits eine Lösung präsentiert. Es wird angedacht, eine neue Stele mit Gegensprechanlage vor den Pollern zu errichten, die direkt aus dem Auto heraus erreichbar sein soll.

„Ich freue mich über die Gesprächsbereitschaft und die bereits erörterten Lösungskonzepte seitens der Verantwortlichen. Jetzt muss man damit nur mehr in die Umsetzung gehen. Ich hoffe, dass der Fall rasch abgeschlossen werden kann“, sagte der Volksanwalt abschließend.