Wien (OTS) -

Auf freiheitliche Initiative hin wird binnen acht Wochen nun endlich ein Bauten- und Wohnungsausschuss des Parlaments stattfinden. Für FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner, MA, ist das ein überfälliger Schritt, der das Totalversagen der SPÖ in der Wohnpolitik schonungslos offenlege. Dass sich der SPÖ-Vorsitz mit dem Koalitionspartner ÖVP ein ganzes Jahr lang auf keinen Termin einigen konnte, sei angesichts der explodierenden Wohnkosten und der Krise in der Bauwirtschaft ein handfester Skandal. Dazu komme, dass „SPÖ-Wohnminister“ Babler zwar das Thema Wohnen innehabe, aber ohne den ÖVP-Wirtschaftsminister, der die Agenden des sozialen Wohnbaus verwalte, und der SPÖ-Justizministerin, die sich um das Miet- und Eigentumsrecht zu kümmern hat, keine Entscheidungsbefugnis besitze. „Das ist ein Armutszeugnis für die gesamte Regierung und speziell für die SPÖ, die mit Minister Babler einen Totalausfall ins Wohnressort gesetzt hat. Während die Wohnkosten explodieren und die Bauwirtschaft am Boden liegt, taucht die SPÖ ab und glänzt durch Untätigkeit. Es ist bezeichnend, dass es erst den parlamentarischen Motor der FPÖ braucht, um die Sozialdemokratie und ihren zuständigen Minister überhaupt zur Arbeit zu bewegen“, so Oberlechner.

Der freiheitliche Bautensprecher kündigte an, den SPÖ-Minister im Ausschuss mit dem Scherbenhaufen seiner sozialdemokratischen Wohnpolitik zu konfrontieren. Die SPÖ sei ein „Ankündigungsriese, aber ein Handlungszwerg“ und setze auf Bundesebene fort, was sie im roten Wien seit Jahren praktiziere: ideologische Luftschlösser statt echter Lösungen für die Menschen. „Die Bilanz des SPÖ-geführten Ministeriums ist ein wohnpolitisches Desaster. Anstatt wirksame Maßnahmen zu setzen, demoliert die SPÖ den sozialen Wohnbau und schaut tatenlos zu, wie das Wohnen für die eigene Bevölkerung unerschwinglich wird. Wir Freiheitliche werden nicht lockerlassen und die Regierung weiter vor uns hertreiben, bis endlich eine Politik für leistbares Wohnen in Österreich gemacht wird!“, erklärte Oberlechner abschließend.