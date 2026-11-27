Wien (OTS) -

Die Forderung nach einer sofortigen und ersatzlosen Abschaffung der Flugabgabe erneuerte heute der FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA. Als „politische Schizophrenie in Reinkultur“ bezeichnete er das jüngste Schauspiel innerhalb der SPÖ, wo sich Verkehrsminister Hanke und Finanzminister Marterbauer öffentlich widersprechen. Während Hanke eine Senkung der Flugabgabe in Aussicht stelle, wolle sein Genosse Marterbauer die Steuerschraube für Business- und First-Class-Tickets sogar noch weiter anziehen. Leidtragender dieses unwürdigen Chaos der Verlierer-Ampel sei der gesamte Wirtschafts- und Luftfahrtstandort Österreich.

„Das ist eine weitere Bankrotterklärung dieser Regierung. Während sich die SPÖ-Minister einen offenen Flügelkampf auf dem Rücken der heimischen Wirtschaft liefern, wird der Flughafen Wien sehenden Auges zu einem Provinzflughafen degradiert. Auf der einen Seite steht der Verkehrsminister, der die katastrophalen Folgen seiner eigenen Politik nicht mehr schönreden kann, auf der anderen Seite der Finanzminister, der im ideologischen Tunnelblick die nächste Abzock-Keule schwingen will. Dieses unwürdige Schauspiel zeigt das ganze Ausmaß des Regierungsversagens: Die Verlierer-Koalition ist mit sich selbst beschäftigt und merkt gar nicht mehr, wie sie den Standort Österreich systematisch zerstört“, kritisierte Hafenecker.

Die Bilanz dieser standortfeindlichen Politik sei ein einziges Desaster, so der FPÖ-Generalsekretär. Immer mehr Fluglinien würden Wien aufgrund der Hochsteuerpolitik den Rücken kehren. „Die Fakten sind erschreckend: Wizz Air hat den Standort komplett aufgegeben, Ryanair zieht wertvolle Maschinen ab und selbst die Lufthansa streicht AUA-Maschinen zusammen. Jeder einzelne verlorene Flug bedeutet weniger Wertschöpfung, weniger Tourismus und akut gefährdete Arbeitsplätze. Diese Regierung agiert nicht wie eine Vertretung für Österreich, sondern wie der beste Lobbyist für den Flughafen Bratislava, dem sie die Passagiere und Airlines geradezu auf dem Silbertablett serviert!“

Es brauche daher kein „Herumlavieren der Regierung über eine Senkung, sondern die sofortige und ersatzlose Streichung der Flugabgabe“, betonte Hafenecker: „Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens Wien erhalten, anstatt sie auf dem Altar des schwarz-rot-pinken Abzockwahns zu opfern. Diese vorsätzliche Schädigung des Standorts Österreich werden wir Freiheitliche mit aller Kraft bekämpfen!“