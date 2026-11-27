Wien (OTS) -

„Der Tierärztemangel in Österreich, insbesondere in der Nutztiermedizin und in der ländlichen Versorgung, ist eine seit Jahren bekannte Herausforderung. Dass die Politik nun verstärkt Maßnahmen setzt, ist grundsätzlich zu begrüßen. Wir warnen jedoch davor, regionale Erweiterungen bestehender Ausbildungsangebote als nachhaltige Lösung des Problems darzustellen“, betont Tierärztekammer-Präsident Mag. Kurt Frühwirth und meint weiter: „Entscheidend ist, wie viele zusätzliche Tierärzt*innen tatsächlich ausgebildet werden und ob diese später für jene Bereiche zur Verfügung stehen, in denen der Bedarf besonders groß ist.“

Private Ausbildungsinitiative blieb jahrelang ohne politische Perspektive

Bereits vor Jahren entwickelte die Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) das Vorhaben, in Wels eine eigenständige Fakultät für Veterinärmedizin zu errichten. Geplant war ein vollständiges veterinärmedizinisches Studium mit mehr als 100 zusätzlichen Studienplätzen. Das Projekt sollte privat finanziert werden und damit zusätzliche Ausbildungskapazitäten schaffen, ohne auf eine entsprechende öffentliche Studienplatzfinanzierung angewiesen zu sein. Der Standort war ausgewählt, die Vorbereitungen waren weit fortgeschritten.

Für die Umsetzung fehlten die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen und die Möglichkeit, eine entsprechende Akkreditierung zu erlangen. Die Vetmeduni Austria ist in Österreich gesetzlich als einzige Ausbildungsstätte für Veterinärmedizin vorgesehen. Eine gesetzliche Öffnung, die auch eine private veterinärmedizinische Fakultät ermöglicht hätte, kam trotz des bekannten Bedarfs nicht zustande. Parlamentarische Initiativen der FPÖ wurden wiederholt vertagt beziehungsweise nicht weiterverfolgt.

„Wenn der Bedarf an zusätzlichen Tierärzt*innen seit Jahren bekannt ist, muss man sich schon fragen, warum eine private Ausbildungsinitiative mit mehr als 100 zusätzlichen Studienplätzen politisch nicht ermöglicht wurde. Dieses Vorhaben hätte zumindest ernsthaft geprüft und konstruktiv weiterentwickelt werden müssen“, so Frühwirth.“

Regionale Ausbildungserweiterung bringt keine zusätzlichen Studienplätze

Die nunmehr vorgesehene regionale Erweiterung der Ausbildung der Vetmeduni Austria in Oberösterreich könne die praktische Ausbildung verbessern und die Verbindung zur landwirtschaftlichen Praxis stärken. Das sei grundsätzlich positiv, so Frühwirth aber eine regionale Ergänzung bestehender Ausbildungsangebote bedeute jedoch nicht automatisch, dass mehr Studierende ein veterinärmedizinisches Studium aufnehmen können.

„Die bestehenden Aufnahmeverfahren und die Zahl der regulären Studienplätze werden dadurch nicht zwangsläufig verändert. Eine Außenstelle oder eine regionale Erweiterung kann die Ausbildung verbessern. Sie beantwortet aber nicht die entscheidende Frage, ob künftig tatsächlich mehr Tierärzt*innen zur Verfügung stehen. Damit unterscheidet sich die aktuelle Initiative wesentlich vom ursprünglichen SFU-Projekt, das zusätzliche Ausbildungskapazitäten geschaffen und zusätzliche Absolvent*innen in die tierärztliche Versorgung gebracht hätte,“ betont Frühwirth.

Mehr Studienplätze allein lösen den Tierärztemangel nicht

Für eine nachhaltige Sicherung der tierärztlichen Versorgung brauche es nicht nur zusätzliche Studienplätze. Ebenso entscheidend sei, welche Menschen für den Beruf gewonnen werden und in welchen Bereichen sie später tätig sein wollen.

Gerade in der Nutztiermedizin und im ländlichen Raum bestehe ein besonderer Bedarf. Die Ausbildung müsse daher auch jene Studierenden ansprechen, die sich bewusst für diese Tätigkeitsfelder entscheiden und bereit sind, langfristig in der landwirtschaftlichen Praxis zu arbeiten.

„Alternative Aufnahme- und Auswahlverfahren könnten zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Wir sollten prüfen, wie fachliche Eignung und persönliche Motivation bei der Studienplatzvergabe stärker berücksichtigt werden können. Ein Auswahlverfahren, das diese Aspekte einbezieht, könnte dazu beitragen, geeignete Menschen für den tierärztlichen Beruf zu gewinnen. Die Zahl der Studienplätze ist ein wesentlicher Faktor, aber sie allein sagt noch nichts darüber aus, ob wir den tatsächlichen tierärztlichen Bedarf künftig decken können“, erklärt Frühwirth.

Ohne wirtschaftliche Perspektive bleibt die Versorgung gefährdet

Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der landwirtschaftlichen Betriebe müssen in die Diskussion einbezogen werden. Eine funktionierende tierärztliche Versorgung im ländlichen Raum setzt voraus, dass die Betriebe die notwendigen Leistungen dauerhaft finanzieren können. Geraten sie wirtschaftlich unter Druck, wird es zunehmend schwieriger, Tierärzt*innen für diese Regionen zu gewinnen und langfristig zu halten. „Eine nachhaltige Strategie gegen den Tierärztemangel muss daher Ausbildungskapazitäten, berufliche Perspektiven und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der landwirtschaftlichen Betriebe gemeinsam berücksichtigen“, so Frühwirth.

Tierärztekammer fordert Klarheit über den tatsächlichen Mehrwert der Initiative

Im Vorfeld der Landwirtschaftskammerwahl am 24. Jänner 2027 und der oberösterreichischen Landtagswahl im September 2027 fordert die Österreichische Tierärztekammer eine sachliche Bewertung der bisherigen und aktuellen Ausbildungsinitiativen. Entscheidend ist, ob diese tatsächlich zusätzliche Studienplätze schaffen und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Sicherung der tierärztlichen Versorgung leisten.

Es stellen sich daher einige grundsätzliche Fragen:

1. Warum wurde eine private Initiative, die zusätzliche Studienplätze schaffen wollte und ohne entsprechende öffentliche Studienplatzfinanzierung auskommen sollte, über Jahre hinweg nicht ermöglicht?

2. Warum wurden die entsprechenden parlamentarischen Initiativen nicht konstruktiv weiterverfolgt?

3. Weshalb wird nun eine regionale Ergänzung bestehender Studienkapazitäten als Lösung des Tierärztemangels präsentiert?

4. Wie viele zusätzliche Tierärzt*innen werden durch die aktuelle Initiative tatsächlich ausgebildet?

5. Warum wurde nicht längst geprüft, ob beide Modelle – eine öffentliche regionale Ausbildungserweiterung und eine zusätzliche private Fakultät – parallel verwirklicht werden könnten?



„Die Bekämpfung des Tierärztemangels darf nicht zum Gegenstand parteipolitischer Erfolgsmeldungen werden. Entscheidend ist, welche zusätzlichen Ausbildungskapazitäten tatsächlich entstehen und welchen Beitrag diese zur tierärztlichen Versorgung leisten“, betont Frühwirth.

Die Österreichische Tierärztekammer sieht in der Sicherung der veterinärmedizinischen Versorgung eine zentrale Voraussetzung für das Tierwohl, die Zukunft der Landwirtschaft und die Versorgungssicherheit Österreichs. Dafür braucht es konkrete zusätzliche Ausbildungskapazitäten, geeignete Absolvent*innen sowie langfristig tragfähige Rahmenbedingungen für die tierärztliche Berufsausübung.