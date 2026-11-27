Wien (OTS) -

Die forschende pharmazeutische Industrie setzt auf personelle Kontinuität und ein starkes Engagement für den Innovationsstandort Österreich.

Die Vertreter:innen der 25 Mitgliedsunternehmen des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie (FOPI) sprachen George Tousimis, General Manager von Amgen Österreich, erneut ihr Vertrauen aus und bestätigten ihn bei der außerordentlichen Generalversammlung gestern in seiner Funktion als Vizepräsident. Damit bleibt die FOPI-Verbandsführung rund um Präsidentin Ute Van Goethem, die weitere Vizepräsidentin Sara Leitão, Generalsekretärin Astrid Jankowitsch und Vizegeneralsekretärin Daniela Habith unverändert.

„Ich sehe die Wiederwahl als Auftrag, mich weiterhin mit voller Kraft für die innovative Pharmaindustrie und für Forschung und Innovation in Österreich einzusetzen. Österreich hat großes Potenzial in Forschung und Innovation. Gleichzeitig sehen wir Entwicklungen, die uns fordern und bei denen wir nur gemeinsam weiterkommen werden. Politik, Wissenschaft, Gesundheitswesen und Industrie müssen hier an einem Strang ziehen. Wir alle tragen Verantwortung dafür, medizinischen Fortschritt zu ermöglichen und unser Gesundheitssystem zukunftsfit aufzustellen“ , sagt George Tousimis. „Jetzt geht es darum, die richtigen Weichen zu stellen und sicherzustellen, dass Patient:innen auch zukünftig den bestmöglichen Zugang zu innovativen Therapien und Versorung in Österreich haben. Eine ambitionierte Life-Science-Strategie ist deshalb weit mehr als Standortpolitik. Sie ist eine Investition in Forschung, medizinischen Fortschritt und die Gesundheitsversorgung von morgen. Genau dafür möchte ich mich weiterhin einsetzen.“

„Ich freue mich sehr, dass George Tousimis sein Engagement für das FOPI fortsetzt. Als eingespieltes Führungsteam können wir unsere gesamte Kraft auf unser gemeinsames Ziel richten: Innovation im österreichischen Gesundheitssystem nachhaltig zu stärken“, betont FOPI-Präsidentin Ute Van Goethem. „Denn innovative Arzneimittel schaffen nicht nur medizinischen Fortschritt, sondern auch einen erheblichen Mehrwert für den Wirtschaftsstandort und die gesamte Gesellschaft.“

George Tousimis ist seit drei Jahren General Manager von Amgen Österreich und seit zwei Jahren Vizepräsident des FOPI. Der gebürtige Grieche und studierte Chemieingenieur spricht mehrere Sprachen fließend und verfügt über langjährige Erfahrung in führenden Funktionen in nationalen und internationalen Interessenvertretungen, darunter das FOPI, das PhRMA Innovation Forum (PIF) in Griechenland und die American-Hellenic Chamber of Commerce (AmCham Greece).

Fotos unter https://fopi.at/presse/