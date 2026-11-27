Wien (OTS) -

„Die EU und auch Österreich haben hunderte Milliarden in die Ukraine gepumpt. Wenn dort die Waffen schweigen, ist es hoch an der Zeit, eine Gegenleistung einzufordern. Die Ukraine schuldet uns etwas! Es wäre eine absolute Win-win-Situation, wenn Kiew jene Syrer und Afghanen aufnimmt, die wir nicht in ihre Herkunftsländer zurückbringen können. Sie könnten dort gleich beim Wiederaufbau helfen. Wem das nicht passt, der kann ja jederzeit ausreisen – nur eben nicht mehr zu uns“, erklärte heute FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl angesichts der Belastung der heimischen Steuerzahler durch die illegale Masseneinwanderung.

Die aktuelle Regierungskoalition sei laut dem FPÖ-Klubobmann ein reines Misstrauensvotum gegen den Wählerwillen, das die illegale Einwanderung weiter anheize. „Dass die Systemparteien die Bürger jahrelang mit falschen Abschiebezahlen für dumm verkauft haben, zeigt das völlige Versagen dieser Verlierer-Ampel. Anstatt echte Lösungen zu präsentieren, verwaltet man das Asylchaos und den Niedergang nur weiter! Während die Regierung in der Asyl- und Migrationsfrage völlig versagt, will der Bundespräsident die Staatsbürgerschaft auch noch an jeden verscherbeln, der hier zufällig das Licht der Welt erblickt. Das ist der Ausverkauf unserer Heimat und ein fataler Pull-Faktor für die Asylindustrie! Wer unsere Werte, unsere Kultur und unsere Traditionen nicht lebt, der hat keinen Anspruch auf einen österreichischen Pass. Die scheinkonservative Volkspartei hat es seit Jahren verabsäumt, hier einen Riegel vorzuschieben und unseren Gesetzesinitiativen zuzustimmen“, so der freiheitliche Bundesparteiobmann.

Kickl betonte abschließend, dass die derzeitige politische Ausrichtung das Land nur Zeit und Geld und die Bevölkerung viel Nerven kosten würde: „Diese ganzen faulen Kompromisse und schmutzigen Deals müssen ein Ende haben! Wir müssen die Politik wieder an den Sorgen und Ängsten, Wünschen und Hoffnungen der Menschen im Land ausrichten. Das betrifft auch einen Systemwechsel in Sachen Asyl und Migration. Deshalb brauchen wir einen sofortigen und echten Asylstopp und konsequente Remigration. Diese ‚Festung Österreich‘ wird es nur mit einer starken FPÖ geben. Wir stehen Seite an Seite mit der Bevölkerung und sind bereit, den Systemwechsel einzuleiten!“